Çadıra tombala baskını - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda kurulan çadır içerisinde tombala oynayan 15 kişiye 18 bin 375 lira para cezası kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kırobası Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ören Mahallesi Kozağaç mevkisinde, ormanlık alan içerisine bir kişinin çadır kurarak kumar oynattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çadıra baskın yapan ekipler, tombala oynayan 15 kişiyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda 99 adet tombala pulu, 24 adet tombala kartı, 1 adet jeneratör ele geçirildi. Kumar oynayanlara Kabahatler Kanunu'na göre toplam 18 bin 375 TL para cezası uygulanırken, kumar oynattığı öne sürülen ve ismi açıklanmayan şüpheli, gözaltına alındı. Hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatılan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.