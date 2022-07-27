Çadıra uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Çadıra uyuşturucu operasyonu

27.07.2022 09:33
Çadıra uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Mut ilçesinde bir çadıra düzenlenen operasyonda 10 kilo 520 gram kubar esrar ile 260 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Mersin'in Mut ilçesinde bir çadıra düzenlenen operasyonda 10 kilo 520 gram kubar esrar ile 260 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Mut ilçesinde bir şahsın hayvancılık faaliyetleri için kurduğu çadırın içinde uyuşturucu imalatı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen çadıra operasyon yapan ekipler, 10 kilo 520 gram kubar esrar, 260 kök kenevir bitkisi ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Kenevir, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çadıra uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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