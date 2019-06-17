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Çadıra yıldırım düştü: 1 ölü

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki bir yaylada çadıra yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Çadıra yıldırım düştü: 1 ölü, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki bir yaylada çadıra yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Eski Gedik köyü Kocasor Sırtları Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Pamuk Şeker'in yaylada kaldığı çadıra sabah saatlerinde yıldırım isabet etti. Meydana gelen olayda Şeker, hayatını kaybetti. Durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye giden ekipler, kadının cansız bedenini olay yerinden alarak İlçe Entegre Hastanesi morguna kaldırdı.

Şeker'in naaşının otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:53 Kaynak: İHA
Sabah, Ovacık, Tunceli
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