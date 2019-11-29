Son Dakika Haberleri: Çadırcı'nın 'Ödünç İmgeler' sergisi MTSO Sanat Galerisinde açıldı
Son Dakika Güncel Çadırcı'nın 'Ödünç İmgeler' sergisi MTSO Sanat Galerisinde açıldı - Son Dakika

Çadırcı'nın 'Ödünç İmgeler' sergisi MTSO Sanat Galerisinde açıldı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Sanatçı Orçun Çadırcı'nın imgelerin farklı sanat mecralarında işlenmesine yönelik hazırladığı 'Ödünç İmgeler' isimli resim sergisi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde açıldı.

Çadırcı'nın 'Ödünç İmgeler' sergisi MTSO Sanat Galerisinde açıldı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Sanatçı Orçun Çadırcı'nın imgelerin farklı sanat mecralarında işlenmesine yönelik hazırladığı 'Ödünç İmgeler' isimli resim sergisi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde açıldı. Sergi, 18 Aralık'a kadar gezilebilecek.


MTSO Sanat Galerisinde, Orçun Çadırcı'nın, tuvale akrilik tekniği kullanarak hazırladığı 14 eseri, 'Ödünç İmgeler' ismiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçının 10'uncu kişisel sergisinin açılışına, MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge, Genel Sekreter Kadir Dölek, Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi ve sanatseverler katıldı.


Ulusal ve uluslararası pek çok karma ve kişisel sergisi bulanan Çadırcı, açılışta yaptığı konuşmada, sanat eserlerinin, kendi tarihinden ya da günümüzde üretilen sanattan muaf olamayacağını söyledi. Sanatçıların bilerek ya da bilmeyerek maruz kaldığı imgelerden edindiği izlenimleri yapıt haline dönüştürdüğünü belirten Çadırcı, tuvallerinde işlediği imgelerde, yaşadığı kültürden coğrafyaya, okuduğu yazardan şaire kadar her türlü dış faktörden etkilendiğini dile getirdi. Çadırcı, "Örnek vermem gerekirse fotoğrafçıların çektiği fotoğraflardaki insanlardan ya da bir bale temsilinden imgeleri ödünç alarak tablolarıma entegre ediyorum. Önce soyutlama yapıyorum, arka plan boyamasını bitirdikten sonra anlatmak istediğim konuya yönelik ödünç aldığım figürlerin eklemesini yapıyorum" dedi.


Genellikle farkında olarak ödünç imgeler aldığını ifade eden Çadırcı, serginin isminin bu nedenle 'ödünç imgeler' olduğunu da anlattı. Bu sergiyi, başka illere de taşımak istediğini belirten Çadırcı, Mersin'in ardından aynı sergiyi Adana'da da açacağını bildirdi.


MTSO Sanat Galerisinde geçmiş yıllarda da sergi açtığını kaydeden Çadırcı, galerinin hem sanatı hem de sanatçıyı destelemek adına önemli bir vazife üstlendiğini vurguladı. Mersin'de sınırlı sayıda olan sanat galerilerinin kente yetmediğine işaret eden Çadırcı, Mersin'in daha geniş ve kullanışlı galerilere ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi. - MERSİN

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ekim'de dış ticaret açığı 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi
Konuşma yapmak için kürsüye yönelen Merkel, düşmekten son anda kurtuldu İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 16:23:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çadırcı'nın 'Ödünç İmgeler' sergisi MTSO Sanat Galerisinde açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]