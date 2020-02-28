Çadırda büyüyen çocuklar okul öncesi eğitime kavuşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çadırda büyüyen çocuklar okul öncesi eğitime kavuşturuldu - Son Dakika

Çadırda büyüyen çocuklar okul öncesi eğitime kavuşturuldu

6 saat önce

Adana'da başlatılan Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında, yılın büyük kısmını tarla yakınlarında kurdukları çadırlarda geçiren işçilerin ana sınıfı seviyesindeki çocukları, okul öncesi eğitim imkanına kavuşturuldu.

Çadırda büyüyen çocuklar okul öncesi eğitime kavuşturuldu, System.String[]

Adana'da başlatılan Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında, yılın büyük kısmını tarla yakınlarında kurdukları çadırlarda geçiren işçilerin ana sınıfı seviyesindeki çocukları, okul öncesi eğitim imkanına kavuşturuldu.

Adana Valiliği tarafından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan METİP Bürosu uzmanları, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu çadır alanlarını tespit edip saha ziyaretlerinde bulundu.

Özellikle 3-6 yaş ana sınıfı seviyesindeki çocukların, aileleri tarlada çalışırken yaşam alanlarında kazalara uğrama riski dahil birçok mağduriyet yaşadığını belirleyen uzmanlar, onlara bakmak üzere çadırda bırakılan kız çocuklarının da bu nedenle ilköğretimden geri kaldığını tespit etti.

Bunun üzerine Vali Mahmut Demirtaş, çocukların bu mağduriyetten kurtulmasını sağlayacak ve kişisel gelişimlerini artıracak okul öncesi sınıf açılması talimatını verdi.

Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesi ve Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi'ndeki çadır alanları civarında ilk etapta açılan iki ana sınıfında 40'tan fazla çocuk eğitim imkanına kavuştu, 25 kişilik yeni bir sınıf açılması için de çalışma başlatıldı.

Ana sınıfı kurulmasına devam edilecek

METİP Koordinatörü Aysel Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadırlarda kalan okul öncesi çocukların sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Çadır alanları yakınlarına yapılan sosyal hizmet binalarında ana sınıfı oluşturduklarını anlatan Sevinç, "Çadır alanlarında ilköğretim çağındaki çocuklar zorunlu eğitim nedeniyle taşımalı da olsa eğitim alıyor. Fakat 3-6 yaş arası çocukların bu alanlarda bakımı sorun. Anneler çalışmaya gidiyor. Biz de bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik proje kapsamında ana sınıfı organize ettik." dedi.

Sevinç, çadır alanları yakınlarında yer bulabildikleri sürece bu tür binaları kurup çocuklara ana sınıfı eğitimi imkanı sağlamayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Kurulan binalarda tarım işçilerinin ihtiyaçları doğrultusunda diğer hizmetlerin de sunulduğuna işaret eden Sevinç, velilere yönelik de akşam saatlerinde budama, sulama, gebe sağlığı, küçük yaşta evlilik, hijyen gibi konularda eğitimler verildiğini anlattı.

Yeşilköy Mahallesi'nde hizmet veren ana sınıfının bağlı olduğu Yumurtalık Ganime Erzenci Ortaokulu Müdürü Hüseyin Kemik de eğitim alan çocukların gözle görülür şekilde öz güvenlerinin arttığını kaydetti.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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