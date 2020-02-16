Çadırda doğan bebeğine 'iyi yaşa' anlamına gelen 'Raghad' ismini verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çadırda doğan bebeğine 'iyi yaşa' anlamına gelen 'Raghad' ismini verdi - Son Dakika Dünya

Çadırda doğan bebeğine 'iyi yaşa' anlamına gelen 'Raghad' ismini verdi

21 dakika önce

SURİYE'nin İdlib'de bulunan gerginliği azaltma bölgesinin çeşitli bölgelerinden rejimin bombardımanından kaçarak yerlerinden edilen sığınmacılar, kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Çadırda doğan bebeğine 'iyi yaşa' anlamına gelen 'Raghad' ismini verdi, System.String[]

SURİYE'nin İdlib'de bulunan gerginliği azaltma bölgesinin çeşitli bölgelerinden rejimin bombardımanından kaçarak yerlerinden edilen sığınmacılar, kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Eşi rejim askerleri tarafından esir alınan ve çadırda 3 gün önce doğum yapan Hacer El Hamdi, dünyaya getirdiği kızına 'iyi yaşa' anlamına gelen Raghad adını verdi.

Suriye'nin kuzeybatısında son 3 ayda 800 binden fazla kişi yerlerinden edildi. Evlerini bırakarak kaçan sığınmacılar, Türkiye'nin daha önce terörden arındırdığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine göç ediyor. İdlib'in kuzeyinde bulunan ve Türkiye'ye 40, İdlib'e 30 kilometre mesafedeki El Yasin dağına kadar gelerek kendi imkanlarıyla çadır kuran sığınmacılar, yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık sorunları ve soğukla mücadele ettiklerini belirten sığınmacılar yardım eli bekliyor.

'İYİ YAŞA' ANLAMINA GELEN İSİM VERDİ

Rejim askerlerinin eşini esir olarak kendi saflarına zorla askere aldığını belirten Hacer El Hamdi, 10 gündür kaldığı çadırda doğum yaptı. 3 günlük bebeğine 'iyi yaşa' anlamına gelen Raghad adını veren El Hamam, "10 gün önce bu kampa geldik. 3 gün önce de bebeğim oldu. Ekmeğimiz suyumuz yok. Bebeğim çok ağlıyor çünkü üşüyor. Sobamız var ama yakacak bulamıyoruz. Eşimin erkek kardeşiyle aynı çadırda kalıyoruz. Beşar Esad'ın askerleri eşimi esir aldı ve kendi saflarına kattı. Evimiz ve köyümüz bombalandı. Bombardıman korkusundan sütüm gelmiyor, bebeğimi emziremiyorum. Bütün paramızı da bizi buraya getiren kişiye verdik. Birilerinin bize yardım etmesini bekliyoruz" dedi.

4 YAŞINDAKİ BESSAM BOMBARDIMANDA KONUŞMA YETİSİNİ KAYBETTİ

Halep kırsalındaki evleri 4 ay önce rejim tarafından bombalanan Hamam ailesi de güvenli bölgeye kaçarak kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda yaşıyor. Yıkıntılar arasından çocuklarıyla birlikte yaralı olarak çıkan anne Samira Hamam, "Rejim bizim evimizi ve köyümüzü bombaladı. Bombardıman sırasında kollarım yaralandı. Evimizin yıkıntıları arasından çıktım. Atılan bomba sonucu küçük oğlumun konuşma yetişi kayboldu. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çocuğum konuşacak mı konuşmayacak mı bilemiyoruz" diye konuştu.


Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:36 Kaynak: DHA
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