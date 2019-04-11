Çadırda Geçen 21 Yıllık Yaşam

Muş'ta geçimini hayvancılıkla sağlayan 58 yaşındaki besici, 21 yıldan beri 15 çocuğuyla birlikte çadırda yaşamını sürdürüyor.

Muş'ta geçimini hayvancılıkla sağlayan 58 yaşındaki besici, 21 yıldan beri 15 çocuğuyla birlikte çadırda yaşamını sürdürüyor.



Merkeze bağlı Ağıllı köyünde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Selim Tarhan, 58 yıllık yaşamının 21 yılını ailesiyle birlikte çadırda geçiriyor. Zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren Tarhan ailesi, yaz ve kış aylarında hep çadırda kalıyor. 21 yıldır çadırda kaldığını ifade eden Mehmet Selim Tarhan, 15 çocuğunun olduğunu ve kışın da çadırda kaldıklarını, yaz aylarında ise yaylaya çıktıklarını söyledi.



Eşiyle birlikte 21 yıldır çadırda yaşadıklarını ifade eden Mehmet Selim Tarhan'ın eşi Gülsüm Tarhan ise "21 senedir burada yaşıyoruz. Yazın yaylaya gidiyoruz. Zor durumdayız. Kışın da geri buraya dönüyoruz. 15 çocuğumuz var. Evimiz yok, paramız yok. Çocuklarım okula gitmiyorlar. Kışı da burada geçiriyoruz. Kar yağışı çok oluyor" diye konuştu. - MUŞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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