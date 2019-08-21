Son Dakika Haberleri: Çadırda kalan tarım işçileri yağmura yakalanınca halı sahaya yerleştirildi
Son Dakika Güncel Haber

Çadırda kalan tarım işçileri yağmura yakalanınca halı sahaya yerleştirildi

2 saat önce

Niğde'de etkili olan yağış nedeniyle çadırları su altında kalan tarım işçileri kapalı halı sahaya yerleştirildi.

Çadırda kalan tarım işçileri yağmura yakalanınca halı sahaya yerleştirildi, System.String[]
Niğde'de etkili olan yağış nedeniyle çadırları su altında kalan tarım işçileri kapalı halı sahaya yerleştirildi.

Niğde genelinde etkili olan yağmur nedeniyle Konaklı kasabasında tarım işçilerinin kaldığı arazide kurulu çadırlar zarar gördü. Niğde Valiliği koordinesinde olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından işçiler kasabadaki kapalı halı sahaya getirildi. Vali Yardımcısı Cevat Uyanık başkanlığında oluşturulan ekip tarafından işçilere battaniye, çadır ve yiyecek yardımı yapıldı. - NİĞDE
Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Tarım Bakanı yumurta ithalatı için Türkiye'ye davet edildi
Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek yürekleri ağza getirdi Anadolu Yakasında yağmur başladı, Kartal'da bir evin bahçesini su bastı Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle yol çöktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 13:13:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çadırda kalan tarım işçileri yağmura yakalanınca halı sahaya yerleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]