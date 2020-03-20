Çadırda mangal kömüründen zehirlenerek öldü - Son Dakika

Çadırda mangal kömüründen zehirlenerek öldü
6 saat önce
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bekçilik yapan bir kişi, kaldığı çadırda mangal kömüründen zehirlenerek hayatını kaybetti.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bekçilik yapan bir kişi, kaldığı çadırda mangal kömüründen zehirlenerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan DSİ'ye ait ikinci kanal civarında arı bekçiliği yapan H.T. (51) kaldığı çadırda ısınmak için mangal kömürü yaktı. 45 gün önce işe başlayan H.T. çadır içinde ısınmak için yaktığı kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah H.T.'nin çadırda cansız bedenini gören komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler inceleme başlattı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:33 Kaynak: İHA
Son Dakika Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında