Son Dakika Haberleri: Çadırda Ölü Bulunan 5 Kişinin Aileleri Perişan

Çadırda Ölü Bulunan 5 Kişinin Aileleri Perişan

48 dakika önce

Adana'da balık avlamak için gittikleri sahilde kurdukları çadırda ölü bulunan baba ve oğluyla birlikte 5 kişinin aileleri evlerinde taziyeleri kabul ederken perişan oldu.

Çadırda Ölü Bulunan 5 Kişinin Aileleri Perişan, System.String[]
Adana'da balık avlamak için gittikleri sahilde kurdukları çadırda ölü bulunan baba ve oğluyla birlikte 5 kişinin aileleri evlerinde taziyeleri kabul ederken perişan oldu.

Seyhan ilçesinden 5 gün önce kahvehane işletmecisi Habip Topaluğurlu, oğlu Murat, yeğeni Yusuf, arkadaşları Zekeriya Kılınççı ve Ali Duran ile birlikte balık tutmak için Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'ne gitti. Bugün ise 5 şahsa aileleri cep telefonundan ulaşılamayınca Tabaklar Mahallesi sahilinde kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinde yapılan arama çalışmaları sırasında ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahilinde 5 kişi konakladıkları çadırda ölü olarak bulundu. Olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine ekiplerin yaptıkları incelemede 5 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının yapacağı incelemenin ardından 5 kişinin cesedi Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi.

Acı haberi alan 5 kişinin aileleri ise perişan oldu. Evlerinin önünde taziyeleri kabul eden ailelerden Zeki Kılınççı'nın ağabeyi Mehmet Kılınççı kardeşi ve arkadaşlarının 5 gün önce balık avlamak için gittiğini bugün kendilerinden haber alınamadığını, daha sonrada ölü olarak bulunduğunu belirterek, "Kardeşim ve arkadaşları her zaman buraya balık avlamaya gidiyordu. İki gündür rüzgar ters yönden esiyordu. Onlar da sanırım kömür yakmışlar çadırda, zehirlenmişler. Yarın cenazeleri toprağa vereceğiz" dedi.

Çadırda hayatını kaybeden baba ve oğlun evinin önünde de acı bekleyiş devam ediyor. Aileler biran önce cenazelerin gelmesini ve kendilerine verilmesini bekliyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
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