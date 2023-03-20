Depremzedelerin kaldığı çadır alevlerin arasında kaldı! 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Depremzedelerin kaldığı çadır alevlerin arasında kaldı! 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

20.03.2023 12:05

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadır alevlerin arasında kalırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Yangından etkilenen 4 kişiyse hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Numuneevler Mahallesinde yaşanan depremler nedeniyle alana kurulan 5 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çadırda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Depremzedelerin kaldığı çadırda yangın çıktı! 1 kişi öldü, 4 kişi hastanelik oldu

1 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kadın yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Soba kurulu çadırda çıkan yangınla ilgili olay yerinde inceleme yapılarak soruşturma başlatıldı.

Depremzedelerin kaldığı çadırda yangın çıktı! 1 kişi öldü, 4 kişi hastanelik oldu
Kaynak: İHA
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Depremzedelerin kaldığı çadırda yangın çıktı! 1 kişi öldü, 4 kişi hastanelik oldu Depremzedelerin kaldığı çadırda yangın çıktı! 1 kişi öldü, 4 kişi hastanelik oldu Çadırda yangın çıktı: 1 ölü Çadırda yangın çıktı: 1 ölü

Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremzedelerin kaldığı çadır alevlerin arasında kaldı! 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzedelerin kaldığı çadır alevlerin arasında kaldı! 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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