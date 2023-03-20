Depremzedelerin kaldığı çadır alevlerin arasında kaldı! 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

İlçeye bağlı Numuneevler Mahallesinde yaşanan depremler nedeniyle alana kurulan 5 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çadırda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

1 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kadın yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Soba kurulu çadırda çıkan yangınla ilgili olay yerinde inceleme yapılarak soruşturma başlatıldı.