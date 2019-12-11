Çadırda yaşam mücadelesi veren aileye yardım eli - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çadırda yaşam mücadelesi veren aileye yardım eli - Son Dakika

Çadırda yaşam mücadelesi veren aileye yardım eli

7 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hasta eşi ve biri Down Sendromlu iki çocuğuyla naylon çadırda yaşam mücadelesi veren aileye Kaymakamlık sahip çıktı.

Çadırda yaşam mücadelesi veren aileye yardım eli, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hasta eşi ve biri Down Sendromlu iki çocuğuyla naylon çadırda yaşam mücadelesi veren aileye Kaymakamlık sahip çıktı.


Gazibey Mahallesi'nde yaşayan Savrum ailesi, uzanan yardım eli sonrası bir buçuk ay sonra çadır hayatından kurtuldu. Yeni eve kavuşmaktan çok mutlu olduklarını dile getiren aile reisi Ali Savrum, "Kış mevsiminin başladığı şu günlerde çok şükür başımızı sokacak sıcak bir yuvaya kavuştuk. Devletimiz yardım elini uzattı. Yüce Allah devletimizde razı olsun. Kaymakamımız vasıtasıyla devletimizin tüm imkanlarından faydalanıyoruz" dedi.


Eşi Nazife Savrum da yaptığı konuşmada, "Allah devletimize zeval vermesin. Ancak, iki çocuğumuzun biri engelli. Ben de hastayım ve tedavi görüyorum. Sobada yakacak kömürümüz yok. Yoksul haldeyiz. Tedavi olmam için de ilgi bekliyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaymakamlık, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı İkiye ayrılan otomobilden sağ çıkan sürücü konuştu: Yanıma gelenlere arabanın arkası nerede diye sordum Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, 35 bin TL karşılığında arkadaşına dövdürdü

Son Dakika Haberleri
17:31 Down sendromluların çalıştığı restoran 'Brüksel'in en iyisi' seçildi - Son Dakika
17:31 İkna edilen terörist teslim oldu - Son Dakika
17:31 Narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
17:28 Bahçeye çöp dökme tartışmasında amcasını öldüren genç kızın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
17:27 İran sınırından Türkiye'ye terörist geçiren HDP'li başkan suçüstü yakalandı - Son Dakika
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Son Dakika
16:30 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
16:28 Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı - Son Dakika
16:23 Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada - Son Dakika
16:08 Time Dergisi 2019'da Yılın Kişisi ödülünü 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'e verdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 17:38:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çadırda yaşam mücadelesi veren aileye yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]