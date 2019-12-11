Çadırda yaşam mücadelesi veren aileye yardım eli - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hasta eşi ve biri Down Sendromlu iki çocuğuyla naylon çadırda yaşam mücadelesi veren aileye Kaymakamlık sahip çıktı.



Gazibey Mahallesi'nde yaşayan Savrum ailesi, uzanan yardım eli sonrası bir buçuk ay sonra çadır hayatından kurtuldu. Yeni eve kavuşmaktan çok mutlu olduklarını dile getiren aile reisi Ali Savrum, "Kış mevsiminin başladığı şu günlerde çok şükür başımızı sokacak sıcak bir yuvaya kavuştuk. Devletimiz yardım elini uzattı. Yüce Allah devletimizde razı olsun. Kaymakamımız vasıtasıyla devletimizin tüm imkanlarından faydalanıyoruz" dedi.



Eşi Nazife Savrum da yaptığı konuşmada, "Allah devletimize zeval vermesin. Ancak, iki çocuğumuzun biri engelli. Ben de hastayım ve tedavi görüyorum. Sobada yakacak kömürümüz yok. Yoksul haldeyiz. Tedavi olmam için de ilgi bekliyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ