Çadırda yaşayan aile hayırseverlerin desteğiyle evlerine kavuştu - Son Dakika

Çadırda yaşayan aile hayırseverlerin desteğiyle evlerine kavuştu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çadırda yaşayan aile, hayırseverlerin yardımıyla yapımı tamamlanan yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çadırda yaşayan aile, hayırseverlerin yardımıyla yapımı tamamlanan yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Bülbül ailesi, ilçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi'nde boş bir arsanın üzerinde kurdukları çadırda, baba İsmail Bülbül'ün çöplerden topladığı atık malzemelerden elde ettiği gelirle yaşam mücadelesi veriyor.

Eşi, iki kızı ve bir oğluyla yaşayan ve çadırlarının yanına, kendi imkanlarıyla ev yapmaya çalışan baba Bülbül, maddi imkansızlıklar nedeniyle inşaatı çok yavaş sürdürdü.

Bir süre sonra ailenin durumunu öğrenen Yedi Başak Derneği yetkilileri, hayırseverlerin de yardımıyla aileye destek olup evin inşaatını tamamladı.

El birliğiyle yapılan temizliğin ardından halıları serilen ve döşenen eve taşınan aile, sıcak bir yuvaya sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İsmail Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce anne ve babasının evinde yaşadıklarını, bir süre önce babasının evinden çıkmak zorunda kaldığını söyledi.

Bunun üzerine, ailesiyle kurdukları çadırda yaşamaya başladıklarını belirten Bülbül, "Ben 10 yaşındaki çocuğumla beraber at arabası ile şehrin belirli yerlerinde naylon matara, teneke, pet şişeleri toplayıp evime ekmek, yiyecek götürüyorum." dedi.

Bülbül, yaşadıkları çadırlarının hemen yanına bir ev yapmak için ekmek teknesi olan atını ve at arabasını sattığını, kum, çimento gibi malzemeler aldığını ve evinin temelini kendi imkanlarıyla attığını anlattı.

Komşularının yemek getirerek kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Bülbül, "Bir süre sonra durumumu öğrenen Yedi Başak Derneği Viranşehir Temsilciliğinden geldiler, durumuma bakıp 'sana Allah'ın izniyle bir ev yapacağız' dediler ve Allah razı olsun bana başımı sokacak iki oda, bir salon, banyo, mutfak yaptılar. Allah razı olsun çok sevindim, adeta bayram yaşıyoruz." diye konuştu.

"Ailenin sevinci mutluluğu bizim de sevincimiz mutluluğumuzdur"

Yedi Başak Derneği Viranşehir Temsilcisi Ali Rıza Topkan da ailenin durumunu öğrendiklerinde, onları hemen ziyaret ettiklerini belirtti.

Önce ailenin geçimini sağladıkları atı ve at arabasını geri aldıklarını kaydeden Topkan, "Aileye başlarını sokacak bir ev yapmaya karar vererek kolları sıvadık. En kısa zamanda inşaat için gerekli malzemeleri alarak dernek üyeleriyle birlikte zamanımız olduğunda gelip yardım ederek inşaatı yapmaya başladık. Evin üst tablasını bağlayarak, betonu döküp, sıvasını, kapı, pencere ve boyasını bitirilerek aileyi yeni eve taşıdık." ifadelerini kullandı.

Topkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ailenin sevinci, mutluluğu, bizim de sevincimiz, mutluluğumuzdur. Evin yapımı için emeği geçen bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Biz her zaman böylesi yardıma muhtaç aileleri yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz."

Hürriyet Mahallesi, Viranşehir, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çadırda yaşayan aile hayırseverlerin desteğiyle evlerine kavuştu - Son Dakika

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