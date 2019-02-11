Son Dakika Haberleri: Çadırda Yaşayan Aile Yardım Bekliyor

Çadırda Yaşayan Aile Yardım Bekliyor

2 gün önce

Adana'da biri Down sendromlu, 2 torunlarıyla birlikte derme çatma bir çadırda yaşayan Orbay ailesi, geçinemedikleri gerekçesiyle devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Çadırda Yaşayan Aile Yardım Bekliyor, System.String[]
Adana'da biri Down sendromlu, 2 torunlarıyla birlikte derme çatma bir çadırda yaşayan Orbay ailesi, geçinemedikleri gerekçesiyle devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Osmaniye'de kiralık bir evde yaşadıklarını söyleyen Müslüm (52) ve Kiraz Orbay (50), oğulları Erhan (27) ile gelinleri Azize'nin (26) ayrılması üzerine torunları Down sendromlu Alican (7) ile Kalemzar'a (9) kendilerinin baktığını kaydetti. Orbay çifti, torunlarıyla ilgilenmeleri nedeniyle çalışamadıklarını ve ev kiralarını ödeyemedikleri gerekçesiyle ev sahibi tarafından evden çıkartılmaları üzerine Adana'ya taşınarak Seyhan ilçesindeki sebze hali yakınlarındaki boş araziye kurdukları derme-çatma bir çadırda yaşadıklarını anlattı. Müslüm Orbay kendisinin çevreden hurda, kağıt, plastik, cam şişe toplayıp sattığını, eşi Kiraz'ın ise sebze halinden topladığı sebze ve meyvelerle karınlarını doyurduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi

'Engelli torunuma devletin verdiği 430 TL yetmiyor. Ev kiralasak kira, su, elektrik, mutfak, yetiştiremiyoruz. Osmaniye'deyken engelli torunum engelli okuluna, kız torunum ise ilkokula gidiyordu. Şimdi okullarından mahrumlar. Gelinim terk etti gitti, oğlum da kolundan bıçaklandı, çocuklarla biz ilgileniyoruz. Down sendromlu torunumu yalnız bırakamıyoruz, sürekli yola atlıyor. Tek bıraksak ya araba çarpacak ya kamyon. Çevredekiler Allah rızası için ekmek, yiyecek getiriyorlar. Çok mağduruz ve bir eve ihtiyacımız var. Düzenimizi tutturmamız için bana da bir iş versinler, herkes gibi yaşamaya çalışalım.ö

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:46 Kaynak: DHA

Kiraz, Osmaniye, Adana, 3. Sayfa
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