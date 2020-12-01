Çadırda yaşayan aileye ev yapılıyor - Son Dakika

Çadırda yaşayan aileye ev yapılıyor

01.12.2020 13:17
Çadırda yaşayan aileye ev yapılıyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kirasını veremediği için ev sahibi tarafından çocuklarıyla birlikte sokağa atılan ve boş bir arsada kurdukları çadırda yaşayan Yıldırım ailesine ev yapılması için yetkililer harekete geçti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kirasını veremediği için ev sahibi tarafından çocuklarıyla birlikte sokağa atılan ve boş bir arsada kurdukları çadırda yaşayan Yıldırım ailesine ev yapılması için yetkililer harekete geçti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesine bağlı Mevlana Mahallesinde ikamet eden 4 çocuk babası Süleyman Yıldırım, iddiaya göre kirasını veremediği için evinden atıldı. Boş bir arsada kurduğu çadırda yaşayan aileyi ziyaret eden Belediye Başkanı Feyyaz, zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren ve maddi durumu iyi olmayan 4 çocuklu Yıldırım ailesinin taleplerini dinledi. Yıldırım ailesini sıcak bir yuvaya kavuşturmak için çalışma başlatan Başkan Soylu, ilgili birime talimat verdi. Aileyle yakından ilgilenen Başkan Soylu, en kısa zamanda Yıldırım ailesine güzel bir yuva yapacağını belirtti.

Yıldırım ailesi gibi 12 aileye sahip çıkıldığını belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "Kendisinden haberdar olduk durumu gerçekten kötü kendisini ziyarette bulunduk. İnşallah en kısa zamanda çocuklarıyla birlikte başlarını koyacak bir yuva yapacağız. İmkanlarımız dahilinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Süleyman kardeşimiz gibi 12 konuta şuan da el atmışız. Onlarda aynı şekilde mağdur ve perişan durumdaydılar. Birkaç tane evi düzelttik güzel oturulur nezih bir ortam hazırladık ailelere inşallah kalanları da bitirip Süleyman kardeşimizle beraber yeni bir eve kavuşacaklar Allah'ın izniyle" dedi.

"Söyleyecek bir şey bulamıyorum Allah razı olsun"

Çocuklarıyla birlikte sıcak bir yuvaya ihtiyacının olduğunu ifade eden baba Süleyman Yıldırım, "Allah belediye başkanımızdan razı olsun geldi beni ziyarette etti, yerimizi gördü. Bana yardımcı olacağına dair söz verdi. Bir an önce çocuklarımla sığınabileceğim bir evin yapılacağının sözünü verdi. Allah belediye başkanımızdan razı olsun, söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Allah rızası için bu evi bir an önce bitirip çocuklarımı koymak istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Çadırda yaşayan aileye ev yapılıyor
Çadırda yaşayan aileye ev yapılıyor
Çadırda yaşayan aileye ev yapılıyor
Çadırda yaşayan aileye ev yapılıyor

Süleyman Yıldırım, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çadırda yaşayan aileye ev yapılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım
Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin         
13:21
Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler         
12:53
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı         
11:56
Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş         
11:40
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü         
11:30
Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım         
11:28
Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta         
10:43
Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı         
10:37
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp         
10:27
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 13:37:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çadırda yaşayan aileye ev yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei