Çadırda yaşayan çocukların oyuncak sevinci
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Mersin'in Tarsus ilçesi kırsalında çadırda yaşayan çocuklar oyuncakla tanıştı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:08 Kaynak: İHA
'in Tarsus
ilçesi kırsalında çadırda yaşayan çocuklar oyuncakla tanıştı. Oyuncakları alan çocuklar sevince boğuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi
personeli kendi aralarında topladıkları oyuncakları Kulak ile Atalar Mahallesi arasında kalan çadırdaki aileleri ziyaret edip, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı.
Belediye personeli ile birlikte çadırda yaşayan aileleri ziyaret ettiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışmaları Sorumlusu Şerife Hasoğlu, zor şartlar altında hayat mücadelesi veren çadırdaki aileleri ziyaret edip, bayramlarını kutladıklarını söyledi.
Kulak ve Atalar mahalleleri arasında bulunan çadırda yaşayan çocuklara çeşitli hediyeler verdiklerini söyleyen Hasoğlu, "Bayram öncesi çocuklarımızın bayramlarına ve sevinçlerine ortak olduk. Bu çocuklarımızın mutlulukları bizim için her şeye değer" dedi. - MERSİN
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