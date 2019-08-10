Son Dakika Haberleri: Çadırda yaşayan çocukların oyuncak sevinci
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Çadırda yaşayan çocukların oyuncak sevinci

44 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesi kırsalında çadırda yaşayan çocuklar oyuncakla tanıştı.

Çadırda yaşayan çocukların oyuncak sevinci, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesi kırsalında çadırda yaşayan çocuklar oyuncakla tanıştı. Oyuncakları alan çocuklar sevince boğuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli kendi aralarında topladıkları oyuncakları Kulak ile Atalar Mahallesi arasında kalan çadırdaki aileleri ziyaret edip, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı.

Belediye personeli ile birlikte çadırda yaşayan aileleri ziyaret ettiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışmaları Sorumlusu Şerife Hasoğlu, zor şartlar altında hayat mücadelesi veren çadırdaki aileleri ziyaret edip, bayramlarını kutladıklarını söyledi.

Kulak ve Atalar mahalleleri arasında bulunan çadırda yaşayan çocuklara çeşitli hediyeler verdiklerini söyleyen Hasoğlu, "Bayram öncesi çocuklarımızın bayramlarına ve sevinçlerine ortak olduk. Bu çocuklarımızın mutlulukları bizim için her şeye değer" dedi. - MERSİN
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:08 Kaynak: İHA
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