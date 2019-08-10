Çadırda yaşayan çocukların oyuncak sevinci

Çadırda yaşayan çocukların oyuncak sevinci Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli kendi aralarında topladıkları oyuncakları çadırda yaşayan çocuklara arefe günü dağıtarak bayram sevinci yaşattıMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesi kırsalında çadırda yaşayan çocuklar oyuncakla tanıştı.

Çadırda yaşayan çocukların oyuncak sevinci

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli kendi aralarında topladıkları oyuncakları çadırda yaşayan çocuklara arefe günü dağıtarak bayram sevinci yaşattı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesi kırsalında çadırda yaşayan çocuklar oyuncakla tanıştı. Oyuncakları alan çocuklar sevince boğuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli kendi aralarında topladıkları oyuncakları Kulak ile Atalar Mahallesi arasında kalan çadırdaki aileleri ziyaret edip, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı.

Belediye personeli ile birlikte çadırda yaşayan aileleri ziyaret ettiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışmaları Sorumlusu Şerife Hasoğlu, zor şartlar altında hayat mücadelesi veren çadırdaki aileleri ziyaret edip, bayramlarını kutladıklarını söyledi.

Kulak ve Atalar mahalleleri arasında bulunan çadırda yaşayan çocuklara çeşitli hediyeler verdiklerini söyleyen Hasoğlu, "Bayram öncesi çocuklarımızın bayramlarına ve sevinçlerine ortak olduk. Bu çocuklarımızın mutlulukları bizim için her şeye değer" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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