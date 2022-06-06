Çadırda yaşayan mevsimlik işçilerin çocuklarının okuma isteği

BURSA'nın Yenişehir ilçesine, havaların ısınmasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden tarım göçü başladı. Bölgeye ilk ulaşan 100 kadar işçi, derme çatma çadırlara yerleşti. İşçiler yevmiyelerini çıkarmak için çalışırken, çadırların içinde ve çevresinde oyunlar oynayan çocukları, okumayı çok istediklerini söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Bursa'ya gelen mevsimlik işçiler, memleketlerine dönecekleri ekim ayı sonuna kadar Menteşe, Çayırlı, Çeltikçi, Karasıl ve Köprühisar köyleri ile ilçe merkezinde kurulan çadırlarda kalacak.

İşçilerin konakladığı Menteşe köyünün muhtarı Ahmet Erdem Bayram, "Bu sene şu an itibarıyla 105 işçimiz mevcut. Diyarbakır Mardin , Urfa bölgesinden geldiler. Suriyeli gruplar da var. İlerleyen vakitlerde daha da gelecekler. Mayıs ayının ilk günlerinde gelip, ekim ayı sonu itibarıyla buradan ayrılarak memleketlerine gidiyorlar. Domates, biber, fasulye, meyve işçiliğinde çalışıyorlar" dedi. 'ÇADIRLARIN YENİLENMESİNİ İSTİYORUZ'Bu yıl 3 bin mevsimlik tarım işçisinin gelmesi beklenen ilçede, yaşam şartları ise aileleri zorluyor. Günlük 150 ila 170 lira arasında değişen yevmiye karşılığında, 6 ay boyunca Yenişehir ilçesinde kalacak olan işçiler, bir yandan güneşin altında ter dökerken, diğer yandan da günlük yaşamlarını sürdürmek için mücadele veriyor. Derme çatma çadırlara yerleşen işçilerin çavuşu Orhan Tüfek, "Çadırlarımız eski, yırtılmış durumda. Maliyetler yüksek olduğu için gideremiyoruz. Yetkililerden çadırların yenilenmesini talep ediyoruz. Elektrik faturalarımız da yüksek geliyor. Belirlenen voltajı aştığımız için her ay 500 ile 1000 lira arası ceza geliyor. Bu konuda da bize yardım edilmesini istiyoruz. Burada 5-6 ay kalacağız" diye konuştu.

Aileleriyle birlikte kilometrelerce yol kat eden, çadırların içinde ve çevresinde oyunlar oynayan yaşları 5 ile 10 arasında değişen çocuklar, okumayı çocuk istediklerini söyledi.