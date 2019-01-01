Son Dakika Haberleri: Çadırda Yaşayan Suriyelilere Gıda Yardımı

Çadırda Yaşayan Suriyelilere Gıda Yardımı

10 dakika önce

Çadırda yaşayan Suriyelilere gıda yardımıAZEZ - Suriye'nin Azez şehrinde çadırda yaşayan Suriyelilere gıda yardımında bulunuldu.

Çadırda yaşayan Suriyelilere gıda yardımı

AZEZ - Suriye'nin Azez şehrinde çadırda yaşayan Suriyelilere gıda yardımında bulunuldu.
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kilis'in karşısında bulunan Azez ilçesi kırsalında Ebu zuhurlu ailelerin kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlara gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Çadırlarda çamur içerisinde hayatlarını sürdüren bin Suriyeli aileye gıda yardımında bulunuldu.
İHH Kilis Basın biriminden Yakup Alaca, dünyanın dört bir yanında yoksulluk, savaş ve doğal afetler sebebiyle milyonlarca insan kış aylarını zorlu şartlar altında geçtiğini ifade ederek, "Çadırda yaşayan Suriyelilere gıda yardımında bulunduk. Tüm hayırseverleri zor şartlarda yaşayan Suriyelilere yardımı çağırıyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:00 Kaynak: İHA

Kilis, İHH, Azez, Suriye, Güncel
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