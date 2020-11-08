Çadırda yaşayan tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi - Son Dakika

Çadırda yaşayan tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi

08.11.2020 12:26
Çadırda yaşayan tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince, çadırda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin sağlık taramasından geçirilerek yaşadıkları çadırların da haşerelere karşı ilaçlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, çadırda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin sağlık taramasından geçirilerek yaşadıkları çadırların da haşerelere karşı ilaçlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, haşere ile mücadele kapsamında hem tarım işçilerinin yaşadığı çadırların çevresini hem de hayvanlarının yaşadığı ağılları tek tek ilaçladı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de çadırdaki kişilerin ateş ölçümlerini gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, dernekler ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda kent genelindeki ihtiyaçları karşılayan ekipler, Büyükşehir Belediyesi Uyum Masası tarafından belirlenen noktalara tek tek hizmet götürüyor.

"Mersin sınırları içerisinde 19 nokta belirledik"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Uyum Masasında görevli Çağan Coşkuner, tarım alanlarına yakın bölgelerde konuşlanan mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Bu bölgede yaşayan insanların kıştan önce, şartlar ağırlaşmadan, yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına kapsamlı faaliyetlerimiz devam ediyor olacak. Bu bölgedeki talepler bize sahada çalışan ulusal ve uluslararası STK'lar ve muhtarlar tarafından iletildi. Bu talepleri dikkate aldık ve tüm alanda Mersin sınırları içerisindeki bölgelerde 19 nokta belirledik. Bu noktalarda da ihtiyaç tespitinden sonra önceliklendirilen ihtiyaçlara yanıt olarak da daire başkanlıklarımızla irtibata geçtik ve faaliyetleri koordine etmek için bir araya geldik" dedi. - MERSİN

Çadırda yaşayan tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi
Çadırda yaşayan tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi
Çadırda yaşayan tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi
Çadırda yaşayan tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi
Çadırda yaşayan tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi

Sivil Toplum Kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çadırda yaşayan tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi - Son Dakika


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