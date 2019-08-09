Çadırdan kaçan koyunları polis ekipleri sahibine teslim etti
1 saat önce
Kayseri'de küçükbaş kurban pazarından kaçan 3 koyun, polis ekipleri tarafından bulunan sahibine teslim edildi.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:00 Kaynak: İHA
'de küçükbaş kurban pazarından kaçan 3 koyun, polis ekipleri tarafından bulunan sahibine teslim edildi.
Kayseri'nin Melikgazi
ilçesinde bulunan Selçuklu
Mahallesinde başı boş gezen 3 koyun gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Koyunların bulunduğu yere gelen ekipler, hayvanların yakında bulunan küçükbaş hayvan pazarından kaçtığı düşünerek, pazara gitti. Burada koyunların sahibini bulan polis ekipleri, vatandaşı koyunların yanına getirerek teslim etti.
Kaybolan koyunlarını teslim alan besici de, ekiplere teşekkür etti. - KAYSERİ
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