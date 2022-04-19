Çadırdan kurtulup konteynere kavuşan mevsimlik tarım işçileri memnun - Son Dakika
Üye Girişi

Çadırdan kurtulup konteynere kavuşan mevsimlik tarım işçileri memnun

19.04.2022 12:48
Çadırdan kurtulup konteynere kavuşan mevsimlik tarım işçileri memnun

Bilecik'in Söğüt ilçesine çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri, yaşam koşullarının iyileştirilmesi projesi kapsamında yapılan "Konteyner Kent"te barınıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesine çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri, yaşam koşullarının iyileştirilmesi projesi kapsamında yapılan "Konteyner Kent"te barınıyor.

Çeşitli ürünlerin yetiştirildiği Söğüt'e bağlı Hamitabat köyü ve çevresinde ilkbahar aylarının gelmesiyle sera ve tarlalarda hummalı bir çalışma başladı.

Hava ve toprak yapısı sayesinde sebze üretiminde bir merkez olan bölge, iyileştirilen barınma koşulları sayesinde çalışmak isteyen mevsimlik tarım işçilerinin tercihleri arasında başı çekiyor.

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi projesi kapsamında Hamitabat köyünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile İl Özel İdaresinin destekleriyle yapılan konteynerler, çalışmak üzere il dışından gelen işçilerin hizmetine sunuldu.

İçinde banyo, lavabo, mutfak ve oturma alanı olan yaklaşık 150 kişilik 30 konteyner, altyapı ve çevre düzenlemesiyle geçmişte çadırda kalan işçilerin gündelik hayatını kolaylaştırdı.

Hamitabat köyü muhtarı İbrahim Metin, AA muhabirine, yaz ve kış sezonunda seralarda çalışmak üzere gelen mevsimlik tarım işçilerinin sağlıklı bir ortamda barınmaları amacıyla bir konteyner kent oluşturulduğunu söyledi.

Metin, 2020 yılı itibarıyla hazırlanan projenin geçen yıl hayata geçtiğini belirterek, "Bu bölgede 30 adet konteyner yerleştirildi. Altyapısı yapıldı, içme suyu ve elektrik temin edildi. İşçi arkadaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına çok güzel nezih bir ortam oluştu. Konteynerlerimizin içinde lavabosu, mutfağı ve kalabilecekleri alan mevcut. Bu alan 2021-2022 yılı itibarıyla faaliyete geçti. İl dışından gelen işçi arkadaşlarımız buralarda ikamet ediyor." diye konuştu.

"Her aileye birer konteyner verildi"

Şanlıurfa'dan gelen Salih Tüfek, çalışmak için bölgeye gelen işçilerle kendisinin ilgilendiğini ifade etti.

Bölgede iş bulma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını kaydeden Tüfek, konteynerlerle de sağlıklı bir barınma alanları olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Burada kalanlar sabah saat 08.00 sıralarında işe çıkıyor, akşam 17.00 sıralarında işi bırakıyor. Çalışan her aile burada bir konteynerde duruyor. Lavabosu da banyosu da var. Eksiğimiz yok. Her bir aileye birer konteyner verildi."

Barınma ihtiyacını daha önce çadırlarda karşıladıklarını anlatan Tüfek, "Çadırlarla burası arasında çok fark var. Orada lavabo, banyo yok ama burada her şey bulunuyor. Sezonu burada geçiriyoruz. Şu an burada 100 kişi bulunuyor. Mahsul çıktığında 300-400 kişi olabilir." dedi.

"Burası çok iyi oldu"

Kendisine tahsis edilen konteynerde kalan Meryem Çolpan, gündüz sera ve tarlalarda çalıştıklarını, akşam ise kendilerine temin edilen konteynerlerde kaldıklarını kaydetti.

Sabahın ilk ışıklarıyla güne başladıklarını anlatan Çolpan, "Sabah kalkınca çocuklara kahvaltı hazırlıyoruz. Tarlaya gidiliyor. Burada kalanlar yemek ve temizlik işlerini yapıyorlar. Burası çok iyi oldu." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Bilecik'te jandarmaya budama ve aşılama eğitimi verildi Bilecik'te jandarmaya budama ve aşılama eğitimi verildi Bilecik'te 260 arıcıya 54 ton şeker desteği Bilecik'te 260 arıcıya 54 ton şeker desteği

İlkbahar, Bilecik, Söğüt, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çadırdan kurtulup konteynere kavuşan mevsimlik tarım işçileri memnun - Son Dakika


Son Dakika
13:01 NASA hesabından bikinili manken gönderisi: Herkes alay etti
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
12:37 Emeklileri üzen haber! Bakan Bilgin bayram ikramiyeleri hakkında konuştu: Şu an için zam yapılması gündemimizde yok
12:32 Bakan Bilgin: Emekli bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan'da yatırılacak
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:12:34. #1.13#
SON DAKİKA: Çadırdan kurtulup konteynere kavuşan mevsimlik tarım işçileri memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement