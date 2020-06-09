Çadırı yanan mevsimlik tarım içşisi aileye belediye yardım etti - Son Dakika

Adana'da çadırı yanan mevsimlik tarım işçisi aileye Seyhan Belediyesi sahip çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinli Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan ailenin kaldığı çadırda elektrik kontağından yangın çıktı.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, ailenin kaldığı çadır kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ekipleri, ailenin kalabilmesi için yeni çadır tahsis etti. Ayrıca aileye yatak ve battaniye bırakan ekipler, gıda yardımında da bulundu. Bölge dezenfekte edildi, çocuklara da için oyuncak verildi.