Çadırlar depremzede çocukların hem evi hem oyun alanı oldu - Son Dakika

Merkezi Sivrice ilçesi olan Elazığ'daki depremde evleri hasar gören ve geçici olarak aileleriyle çadırlarda kalan çocuklar için ayrıca "destek çadırları" oluşturuldu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaşam yavaş yavaş olağan akışına dönmeye başlarken yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda depremzedelerin geçici olarak barındıkları Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çadırlarda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edilen çalışmalar kapsamında, psikolog ve uzmanlar sık sık ailelerle görüşme yapıyor.

İhtiyaçların tespiti konusunda yapılan görüşmelerde, depremin çocuklar üzerindeki etkisinin azaltılması için onlara yönelik oyun alanı oluşturulmasına karar verildi.

Bu kapsamda hazırlanan "Çocuk Çadırı" ve "Psikososyal Destek Çadırı"nda, oyunlar oynanıyor, uzman ekipler tarafından yapılan görüşmelerle depremin acı izleri silinmeye çalışılıyor.

"Çocuklar için oyun alanı olması gerekliliğini belirledik"

Konya'dan Elazığ'a gönüllü olarak gelen sosyal hizmet uzmanı Esra Çağlıyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadırlarda çeşitli kurumlardan uzmanların görev yaptığını ifade ederek, çadırkentteki 110 çadırda yaşam süren 83 çocukla birebir ilgilendiklerini belirtti.

"Tek tek çadırlara girip, insanların ihtiyaç tespitini yaptık. Bu kapsamda çocuklar için oyun alanı olması gerekliliğini belirledik." diyen Çağlıyan, depremzedelerin yanında olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burada depremden etkilenen çocuklarımıza ve vatandaşlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çocukları eğlendirmek için etkinlikler yapıyoruz. Oyuncaklarla oynuyoruz. Çadırımızda küçük bir kreş açtık. Onlarla beraber eğlenceli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Resim yapıyoruz, eğitici oyuncaklar aldık, müzikli oyunlar oynuyoruz. Bu çadırlar çocukların hem evi hem de oyun alanı oldu." diye konuştu.

"Oyunlar bizim için birer ipucu"

Çağlıyan, klinik psikologlar eşliğinde oynanan oyunlarla çocukların depremden nasıl etkilendiklerine yönelik tespitler de yaptıklarını kaydetti.

Çocuklarla bireysel görüşmelere oyunların ardından devam edildiğini bildiren Çağlıyan, "Aslında bu oyunlar bizim için birer ipucu. Bu ipuçlarını kullanarak bireysel görüşmelerimize devam ediyoruz. Depremin onlara neler hissettirdiği, depremde karşılaştıkları olaylara yönelik ne düşündükleri ve ne yapmaları gerektiğine yönelik görüşmeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çağlıyan, çadırlarda mutlu anların yaşandığını anlatarak, ilk geldiklerinde endişeli olan çocukların artık her sabah kendilerini çadırlarda beklediğini kaydetti.