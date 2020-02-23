Çadırlara yerleştirilen depremzedelere çorba ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çadırlara yerleştirilen depremzedelere çorba ikramı - Son Dakika

Çadırlara yerleştirilen depremzedelere çorba ikramı

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çadırlardan görüntü Depremzedelere çorba ikramı Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ekipler, çadırların kurulumunu yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çadırlardan görüntü

Depremzedelere çorba ikramı Türkiye- İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ekipler, çadırların kurulumunu yapıyor. En çok yıkımın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde vatandaşların geceyi geçirebilecekleri çadırların kurulması için çalışmalar başlatıldı. Kızılay ekipleri ise vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Çadırlara yerleştirilen depremzedelere çorba ikramı

Türkiye, Deprem, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:28 Kaynak: AA
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