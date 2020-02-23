Çadırlara yerleştirilen depremzedelere çorba ikramı - Son Dakika

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Çadırlara yerleştirilen depremzedelere çorba ikramı
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çadırlardan görüntü Depremzedelere çorba ikramı Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ekipler, çadırların kurulumunu yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:28 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çadırlardan görüntü
Depremzedelere çorba ikramı Türkiye- İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ekipler, çadırların kurulumunu yapıyor. En çok yıkımın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde vatandaşların geceyi geçirebilecekleri çadırların kurulması için çalışmalar başlatıldı. Kızılay ekipleri ise vatandaşlara çorba ikramında bulundu.
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