Çadırlarda erken bayram sevinci - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği ve Bir Paket Mutluluk Derneği çadırlarda kalan yaklaşık 500 mülteciye bayramlık ayakkabı dağıtımı yaptı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği ve Bir Paket Mutluluk Derneği iş birliği yaptı. Suriye'den Türkiye'ye gelerek İzmir'in Torbalı ilçesindeki kırsal alanda yaşam mücadelesi veren yaklaşık 500 mülteci için harekete geçen iki dernek, mülteci ailelere ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdi. Yardım programına İzmir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen, Konak Belediyesi Meclis Üyesi İkbal Sezgin, derneklerin yönetim kurulu üyeleri Erkan Karagöz, Mete Sezgin, Uğur Ünsal, Hamdin Sonbur ve dernek gönüllüleri katıldı.

Dağıtım programında konuşan İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin ve Bir Paket Mutluluk Derneği Başkanı Dora Kübra Yıldız, zor şartlar altında yaşayan mültecilerin yardım çığlıklarına kayıtsız kalmamak için yardım başlattıklarını belirtti. 80 çadırda yaklaşık 500 kişiye bayramlık ayakkabı hediye ettiklerini kaydeden başkanlar, çocuklar için de hediyeler verildiğini ifade etti.

Tarım arazilerinde çalıştığı ifade edilen mültecilerin, yer sahibine çadır başı para ödedikleri öğrenildi. - İZMİR