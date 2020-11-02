Çadırlarda kalan depremzedeler, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor - Son Dakika

Çadırlarda kalan depremzedeler, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor

02.11.2020 03:10

Çadırlarda kalan depremzedeler, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor Deprem bölgesinde hava sıcaklığı gece 10 derecenin altına düştü Hem deprem korkusu hem de hasta olma kaygısı yaşayan depremzedeler, hayatlarının normale dönmesini bekliyor Erdem Akgün: "İnsanlar korona virüsten dolayı...

Çadırlarda kalan depremzedeler, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor

Deprem bölgesinde hava sıcaklığı gece 10 derecenin altına düştü

Hem deprem korkusu hem de hasta olma kaygısı yaşayan depremzedeler, hayatlarının normale dönmesini bekliyor

Erdem Akgün: "İnsanlar korona virüsten dolayı çok tedirginler, bunun yanı sırada deprem korkusu var"

İZMİR - İzmir'deki deprem sonrası evlerine giremeyip çadırlarda kalan vatandaşlar, gece saatlerinde 10 derecenin altına düşen hava sıcaklığına karşı çadırlarının önünde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Deprem korkusunun yanında soğuktan dolay hasta olup korona virüs kaygısını yaşamak istemeyen vatandaşlar, hayatlarının normale dönmesini bekliyor.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklük deprem sonrası yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, hasarlı apartmanlarda yaşayanlar, tedirginlik yaşadığı için evlerine giremeyen vatandaşlar için kentin belirlenen alanlarına çadır kentler kuruldu. Vatandaşlara bölgedeki AFAD, Kızılay, belediyeler başta olmak üzere çeşitli STK'lar, gıda, yatak, battaniye, giyim ve sıcak içecek ikramlarını sürdürüyor.

Bayraklı'da hava 10 derecenin altına düştü

Gündüz saatlerinde 20 dereceyi gören İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde son iki gündür özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığı düşüşe geçti. Bu gece Meteoroloji verilene göre Bornova'da hava sıcaklığı 11 dereceye ölçüldü, Bayraklı ilçesinde ise 9,8 dereceye kadar düştü. Çadır kentteki depremzedeler ise havanın soğumasıyla birlikte çadırlarının önünde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Deprem korkusunu unutmak isteyen vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte hasta olma kaygısı da yaşıyor.

"İçerisi buz gibi oluyor"

Deprem anında çalıştığı iş yerinde olduğunu ve büyük korku yaşadığını belirten Baran Çalışkantürk, masanın altına saklanarak tedbir aldığını anlattı. İş yerinin ağır hasar almasıyla birlikte çadır kentte kalmaya başladığını ifade eden Çalışkantürk, havaların soğumaya başladığını ve zorlandıklarını söyledi. Çalışkantürk, "İçerisi buz gibi oluyor. Gece geç saatlere kadar ateş başında kalmak zorundayız. Gece 02'den sonra daha da soğuk oluyor. Dışarıda geç saatlere kadar ateş yakarak ısınıyoruz. Sağ olsunlar her türlü gıda, giyim, yakacak konusunda yardımcı oluyorlar" dedi.

"Evimize gitsek can korkusu, gitmesek dışarıda soğuk var"

Tekrar deprem olur tedirginliğiyle evine dönmeyip çadırda kalmayı sürdürdüğünü ifade eden Erdem Akgün, havanın sabaha karşı serinleştiğini belirterek, "Her türlü ihtiyaçlarımız karşılanıyor sağ olsunlar ama bir ev gibi olmuyor çadır. Zeminde kalıyorsunuz ve soğuğu hissediyorsunuz. İnsanlar korona virüsten dolayı çok tedirginler, bunun yanı sırada deprem korkusu var. Her iki taraftan da korkumuz var. Evlerimize gitsek can korkusu var, gitmezsek de dışarıda soğuk var. Umarım bu deprem sonrası vakalar patlama yapmaz." Diye konuştu.

"Kapıların arasına sıkıştık"

Yasemin Aydemir, depreme evde tek başına yakalanan Yasemin Aydemir de, "Korkunçtu. Önce yavaş başladı, sonra hızlanmaya başladı. Evin içerisinde kaçmaya çalışırken kapıların arasına sıkıştık. Hangi tarafın altında kalacağım, bitti, öldüm diye düşünceler gelmeye başladı. Şuan anlatırken bile o anları yaşadığım için kötü oluyorum" diye konuştu.

Aydemir, havanın soğukluğundan dolayı zorlandıklarını da sözlerine ekledi.

Çadırlarda kalan depremzedeler, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor
Çadırlarda kalan depremzedeler, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor
Çadırlarda kalan depremzedeler, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor
Çadırlarda kalan depremzedeler, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor
Çadırlarda kalan depremzedeler, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor
Çadırlarda kalan depremzedeler, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor
Çadırlarda kalan depremzedeler, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor
Çadırlarda kalan depremzedeler, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor
Çadırlarda kalan depremzedeler, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor
Çadırlarda kalan depremzedeler, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor

Bayraklı, Deprem, İzmir, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çadırlarda kalan depremzedeler, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışıyor - Son Dakika


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