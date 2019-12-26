Çadırlarını su basan tarım işçilerine yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çadırlarını su basan tarım işçilerine yardım eli - Son Dakika

Çadırlarını su basan tarım işçilerine yardım eli

6 saat önce

Adana'da etkisini sürdüren sağanak nedeniyle yaşadıkları çadırları su basan tarım işçileri, belediyelerin taziye evlerine yerleştirildi.

Adana'da etkisini sürdüren sağanak nedeniyle yaşadıkları çadırları su basan tarım işçileri, belediyelerin taziye evlerine yerleştirildi.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde, iki gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniye DSİ'ye ait sulama kanalları taştı. Sulama kanallarının yakınındaki tarım arazilerini ve tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı.

Su baskınlarıyla ilgili Adana Valiliği bünyesinde oluşturulan, içerisinde ilgili tüm kamu kurumları ve yerel yönetimlerin de bulunduğu kriz merkezi harekete geçti. Mahallelerde bulunan taziye evlerine yerleştirilen tarım işçilerine gıda ve kıyafet yardım yapıldı, tarım arazilerindeki zararın tespiti için çalışma başlatıldı.

"Bize yardımcı oldular, yemek veriyorlar"

Suriyeli tarım işçisi Mehmet El Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurun ardından kanalın taşması sonucu çadırlarını su bastığını söyledi.

Su nedeniyle eşyaların kullanılamaz hale geldiğini anlatan Hüseyin, "Seyhan Belediyesi bizi taziye evine getirdi. Bize yardımcı oldular, yemek veriyorlar." dedi.

Suriyeli Nur Abu da evlerini su basması nedeniyle eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini anlattı.

Seyhan Belediyesi tarafından Ova Mahallesi'ndeki taziye evine getirildiklerini ifade eden Abu, burada kendilerine gıda ve kıyafet yardımı yapıldığını belirtti.

Bölgedeki çadırlarda ikamet eden geçeci tarım işçisi Ali Demir de yağmurun ardından sulama kanalının taşmasıyla 20 çadırı su bastığını söyleyerek, "Bizim çadır yüksek olduğu için su basmadı. Sadece 3 çadırı su basmadı. Yaklaşık 90 işçi belediye yardım ve barınma tarafından götürüldü" diye konuştu.

Çadırlarını su basan tarım işçilerine yardım eli

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:03 Kaynak: AA
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