Çadlı avukatlar ülke genelinde grev başlattı - Son Dakika
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Çadlı avukatlar ülke genelinde grev başlattı

18.05.2022 16:21
Çadlı avukatlar ülke genelinde grev başlattı

Çad Avukatlar Sendikası, 14 Mayıs'ta Fransa karşıtı gösterilerde gözaltına alınan bazı üyeleri serbest bırakılana kadar ülke genelinde grev kararı aldıklarını duyurdu.

Çad Avukatlar Sendikası, 14 Mayıs'ta Fransa karşıtı gösterilerde gözaltına alınan bazı üyeleri serbest bırakılana kadar ülke genelinde grev kararı aldıklarını duyurdu.

Sendikanın Yönetim Kurulu Başkanı Me Laguerre Djerandi, dün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, grev kararı aldıklarını açıkladı.

Djerandi, grev kararının bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

14 Mayıs'ta Fransa karşıtı gösterilerde bazı üyelerinin gözaltına alındığını hatırlatan Djerandi, üyeleri serbest bırakılana kadar ülke genelinde grev yapacaklarını ifade etti.

Fransa karşıtı gösteriler

Çad'ın başkenti Encemine'de 14 Mayıs'ta toplanan yüzlerce kişi, Fransa'nın, ülkedeki Askeri Geçiş Konseyi'ne destek vermesine tepki göstermişti.

Wakit Tamma isimli sivil toplum kuruluşunun organize ettiği yürüyüşte, "Fransa'ya hayır, tek çözüm Putin" sloganları atılmış, Paris yönetiminin askeri yönetime desteği kınanmıştı.

Gösterilerde Fransız Total şirketine ait bazı akaryakıt istasyonları tahrip edilmiş, Fransız bayrakları ateşe verilmişti. Bazı bölgelerde direklere Rus bayraklarının asıldığı görülmüştü.

Polis, gaz bombası ve tazyikli suyla göstericileri dağıtmış ve çok sayıda göstericiyi de gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

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