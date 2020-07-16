Çadlı çocukların su sevinci - Son Dakika

Çadlı çocukların su sevinci

Çad'da Türk hayırseverler tarafından açılan temiz su kuyusu çocuklar tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Çad'da Türk hayırseverler tarafından açılan temiz su kuyusu çocuklar tarafından büyük sevinçle karşılandı.

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Afrika'ya Türk dernekleri ve hayırseverleri tarafından yardım eli uzatılmaya devam ediyor. Hak İnsani Yardım Derneği tarafından Çad'ın en kurak bölgelerinden olan Faya-Largeau'da 85 adet su kuyusu açılması için bir süre önce çalışmalara başlanmıştı. Dernek, ülkede ciddi boyutlara ulaşan su sıkıntısını çözüme ulaştırmak amacı ile birçok bölgede su kuyusu açma faaliyetlerine devam ediyor. Yardım derneğinin açtığı su kuyuları sayesinde bölge halkı kolay bir şekilde temiz suya ulaşabiliyor.


Bugün bölgede açılan bir su kuyusu ise hem sevindirdi hem de duygulandırdı. Dernek tarafından açılan su kuyusu önünde toplanan küçük çocuklar suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı sırada erkek çocuklar, kız çocuklara suyu içmeleri için öncelik tanıdı. Görüntülerde erkek çocukların suyun önünde çekildikleri ve arkada duran kız çocuklarına suyu içmeleri için öncelik verdiği görülüyor. - ÇAD

Afrika, Çad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 20:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çadlı çocukların su sevinci - Son Dakika
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