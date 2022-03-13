Çadlı gruplar arasındaki barış görüşmeleri Katar'da başladı - Son Dakika
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Çadlı gruplar arasındaki barış görüşmeleri Katar'da başladı

13.03.2022 19:22
Çadlı gruplar arasındaki barış görüşmeleri Katar'da başladı

Çad Askeri Geçiş Konseyi ve silahlı grupların temsilcilerinin katılımıyla Çad Barış Görüşmelerine Katar'ın başkenti Doha'da başlandı.

Çad Askeri Geçiş Konseyi ve silahlı grupların temsilcilerinin katılımıyla Çad Barış Görüşmelerine Katar'ın başkenti Doha'da başlandı.

Katar Dışişleri Bakanlığından görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, görüşmeye Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el-Merihi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Çad Geçiş Dönemi Başbakanı Pahimi Padacke Albert'in yanı sıra Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile Afrika Birliği Komisyon Başkanı Musa Faki Muhammed katıldı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, yaptığı açılış konuşmasında Çadlı taraflar arasında yürütülen müzakerelerin başarılı olması için Katar'ın ara bulucu ve ev sahibi olarak elinden geleni yapacağını belirtti.

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Merihi de ülkesinin "güvenlik ve istikrarın yanı sıra bölgesel ve uluslararası barışın sağlanmasına katkı sağlayan birçok barış müzakeresine ev sahipliği yaptığını" söyledi.

Çad Başbakanı Albert ise "Uluslararası barışın sağlanması çabalarıyla bilinen Katar'ın desteğiyle, tüm taraflar arasında kapsamlı bir barışa ulaşılmasını sağlayacak bir sürecin önü açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Geçiş dönemi hükümetinin herkese yönelik ulusal bir diyalog için yol haritası oluşturduğuna dikkati çeken Albert, bu sürece silahlı grupların da dahil olduğunu kaydetti.

Albert, Askeri Geçiş Konseyinin uzlaşmacı tavrı sayesinde ve ülkede gerginliğin azaltılması amacıyla hapishanede tutuklu bulunan ve sürgündeki kişilere af çıkarıldığını hatırlattı.

Doha'daki müzakerelerin başarıya ulaşmasına olan güvenini dile getiren Albert, Çad'ın istikrara kavuşmasının bölgede ekonomik ve toplumsal kalkınmayı sağlayacağını kaydetti.

Ne olmuştu?

Çad ordusu 20 Nisan 2021'de yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katılan 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun başından vurularak hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Debi'nin hayatını kaybetmesinin ardından yönetimi devralan Askeri Geçiş Konseyi, eski başbakanlardan Pahimi Padacke Albert'i geçiş dönemi başbakanı olarak atamıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Katar, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çadlı gruplar arasındaki barış görüşmeleri Katar'da başladı - Son Dakika


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