Çadlı muhalif oluşum Wakit Tama'dan Fransız ürünlerini boykot çağrısı - Son Dakika
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Çadlı muhalif oluşum Wakit Tama'dan Fransız ürünlerini boykot çağrısı

20.05.2022 00:18
Çadlı muhalif oluşum Wakit Tama'dan Fransız ürünlerini boykot çağrısı

Çadlı muhalif oluşum Wakit Tama, vatandaşları Fransız ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Çadlı muhalif oluşum Wakit Tama, vatandaşları Fransız ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Wakit Tama sözcüsü Soumaine Adoum, başkent Encemine'deki ofisinde düzenlediği basın toplantısında "Vatandaşlardan artık Fransız ürünlerini tüketmemelerini talep ediyoruz." dedi.

Fransız ürünlerinin 1892'den bu yana Çad'da bulduğuna dikkati çeken Adoum, "Ona rağmen ülkemiz hala gelişmedi. Bu da Fransa'nın hatası." diye konuştu.

Adoum, Wakit Tama olarak sadece Çad topraklarında değil, Fransızca konuşulan tüm Afrika ülkelerinde bu protestoları genişletmeyi amaçladıklarını belirtti.

Wakit Tama sözcüsü, 14 Mayısta başkentte düzenlenen Fransa karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması için çağrı yaparken, Fransa'nın müdahalesine karşı 28 Mayıs'ta da yeni gösteriler düzenleyeceklerini duyurdu.

2020 yılında kurulan Wakit Tama, muhalif partiler, sivil toplum kuruluşları ve sendikalardan oluşuyor.

Fransa karşıtı gösteriler

Çad'ın başkenti Encemine'de 14 Mayıs'ta toplanan yüzlerce kişi, Fransa'nın, ülkedeki Askeri Geçiş Konseyi'ne destek vermesine tepki göstermişti.

Wakit Tamma isimli sivil toplum kuruluşunun organize ettiği yürüyüşte, "Fransa'ya hayır, tek çözüm Putin" sloganları atılmış, Paris yönetiminin askeri yönetime desteği kınanmıştı.

Gösterilerde Fransız Total şirketine ait bazı akaryakıt istasyonları tahrip edilmiş, Fransız bayrakları ateşe verilmişti. Bazı bölgelerde direklere Rus bayraklarının asıldığı görülmüştü.

Polis, gaz bombası ve tazyikli suyla göstericileri dağıtmış ve çok sayıda göstericiyi gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

Fransızca, Encemine, Fransa, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çadlı muhalif oluşum Wakit Tama'dan Fransız ürünlerini boykot çağrısı - Son Dakika


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