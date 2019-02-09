Çadlı Öğrenciler Karabük'te Buluştu

Karabük
Üniversitesinin (KBÜ) ev sahipliğinde, Türkiye
ve Kıbrıs
'taki Çadlı Öğrenciler Birliği 4. Genel Kurul Toplantısı başladı.
KBÜ 15 Temmuz Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda iki ülkenin milli marşları çalındı.
Daha sonra konuşan Çad'ın Ankara
Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, toplantıya katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Çad'a sağladıkları imkanlar için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a teşekkür eden Guet, şöyle konuştu:
"Karabük Üniversitesinde yaklaşık 35 öğrencimiz vardır. Çadlı öğrencilerin yapmış oldukları 4. Genel Kurul Toplantısını teşvik edici buluyorum. Gelecek yıllarda da devamının gelmesini diliyorum. Bu tür toplantılar, Çadlı öğrenciler için büyük katılım sağlandığında kardeşlik ve birbirinizle temas halinde kalmanız açısında çok önemli. Türkiye'de yaşayan Çadlı öğrenciler için çok güzel düşünme ve düşünceleri, kültür ve fikir alışverişi paylaşma zamanı."
KBÜ'ye ikinci kez geldiğini, yoğun programları olmasına rağmen öğrencilerle buluşmak istediğini aktaran Guet, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye ve Kıbrıs'ta bulunan öğrencilerin sergilemiş olduğu bu güzel davranışta dolayı hepinize minnettarım. Türkiye ve Kıbrıs'taki öğrencilerin, Türkiye ve Çad'daki üniversiteler arasında önemli bir diplomaside görev oynadıkları için teşekkür ediyorum. Çad'ın 2020-2030 vizyonu için çok güzel planları var, güzel bakışı var. Paris
'te yapılan konferanstaki 2017-2020 planlaması da bunun içindedir. Bu vizyon ve stratejide Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi
2020-2030'da Çad'ın küresel bir güç haline gelmesi için bu stratejiyi uygulamaktadır."
Yarın sona erecek toplantıda Çadlı öğrenciler tarafından şiirler okunurken, çeşitli dans gösterileri sunuldu.