Çadlı taraflar, Doha'da barış anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Çadlı taraflar, Doha'da barış anlaşması imzaladı

08.08.2022 13:25
Çadlı taraflar, Doha'da barış anlaşması imzaladı

Çad Askeri Geçiş Konseyi ve muhalifler arasında Katar'ın ev sahipliğinde mart ayından bu yana devam eden müzakereler sonucu "Doha Barış Anlaşması" imzalandı.

Çad Askeri Geçiş Konseyi ve muhalifler arasında Katar'ın ev sahipliğinde mart ayından bu yana devam eden müzakereler sonucu "Doha Barış Anlaşması" imzalandı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen imza törenine Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif grupların temsilcilerinin yer aldığı heyetlerin yanı sıra Afrika Birliği temsilcileri, bölgesel ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ve büyükelçiler katıldı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, törende yaptığı konuşmada, barış anlaşmasının Çad halkının kalkınmasına ve istikrarına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Doha'nın Çadlı taraflar arasındaki anlaşmayı ara buluculuk için temel zemini sağlamada ve çatışmaları önlemedeki aktif bölgesel ve uluslararası rolünden ötürü desteklediğini kaydeden Katarlı Bakan, ülkesinin Çad'da barışın korunması için de hiçbir çabadan kaçınmayacağını aktardı.

Dışişleri Bakanı Al Sani, çatışma yaşayan ülkelere de "barışın temellerini atmaya yönelik girişimlere açık olma" çağrısında bulundu.

Afrika Birliği Komisyon Başkanı Musa Faki Muhammed de Çad'da barışı sağlama konusunda oynadığı rol için Doha'yı tebrik etti.

Muhammed, "Çadlı gençler, barış ve daha iyi bir gelecek hayal ediyor." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından İtno'nun 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Deby, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby ile ülkedeki muhalif gruplar arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşması için Katar'da mart ayında barış görüşmeleri başlamıştı.

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Kaynak: AA

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