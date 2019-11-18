"Cafer Ağabey" ulaştırdığı yardımlarla 100 bin çocuğun yüzünü güldürdü

Ağrı'da hayata geçirdiği "Köy Okulları Yardım Projesi" kapsamında hayırseverlerin yardımlarını, Türkiye'nin dört bir yanındaki köylere ulaştıran Cafer Canşi, okul tadilatının yanı sıra bot, mont ve kırtasiye malzemeleriyle 100 bini aşkın öğrencinin yüzünü güldürdü.

Ağrı'nın Bezirhane köyünde dünyaya gelen Cafer Canşi, kış mevsimlerinin sert geçtiği Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde özellikle kırsaldaki köy çocuklarına yardım etmek amacıyla 5 yıl önce "Köy Okulları Yardım Projesi"ni başlattı.

Ağrı merkezli projeyi Türkiye genelinde hayata geçiren Canşi, Kocaeli'de yaşayan Özlem Bulutoğlu ile sosyal medya üzerinden çalışmalarını yürütüyor.

Hayırseverlerin desteğiyle projeyi büyüten Canşi, köylerde ve diğer bölgelerdeki okullarda talep üzerine öğretmenlerin hazırladığı ihtiyaç listelerini hayırsever vatandaşlara ulaştırarak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına aracı oluyor.

Bir kamu kurumunda memur olan ve zaman zaman köyleri ziyaret eden Canşi, 100 bini aşkın öğrenciye bot, mont ve kırtasiye malzemeleri ulaştırarak gönüllere taht kurdu.

"Köy çocuklarının ağabeyi" olarak biliniyor

Ağrı'da "köy çocuklarının ağabeyi" olarak da bilinen Canşi, bu yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki köylerde yaşayan çocuklar için "10 Bin Bot ve Mont Kampanyası" düzenledi.

Hayırseverlerin yardımıyla 3 bin 500 bot ve montu köylerdeki öğrencilere dağıtan Canşi, Ağrı'ya 8 kilometre uzaklıktaki Eliaçık köyünü ziyaret ederek ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Okulun bahçesinde öğretmenlerle 200 öğrenciye bot ve mont dağıtan Canşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yardımların yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini de onardıklarını söyledi.

"Beş yılda yaklaşık 100 bin öğrenci"

Hayırseverlerin yardımlarıyla çocukların mutluluğuna ortak olduklarını, her şeyin şeffaf yürütüldüğünü vurgulayan Canşi, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz bize sosyal medya hesapları üzerinden ulaşıyor, biz de okullarımızın taleplerini sosyal medyadaki hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Sonrasında destekçilerimiz ve hayırseverler öğretmenlerimizle iletişime geçip ihtiyaçlarını kargoyla okulların adreslerine gönderiyor. Okullarla hayırseverler arasında köprü görevi görüyoruz. Beş yılda yaklaşık 100 bin öğrencimize ve 2 bin okulumuza ulaştık, birçok okulumuzu tadilattan geçirdik, 15 kütüphane yaptık."

"Türkiye'deki bütün köylere yardım ulaştırıyoruz"

Cafer Canşi, sağlık sorunları olan öğrenciler ve ihtiyaç sahibi ailelere de yardım ulaştırdıklarını belirterek daha çok insanı mutlu etmek için hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini dile getirdi.

Canşi, şöyle devam etti:

"Birkaç ev yaptık ve evleri tadilattan geçirdik. İhtiyaçlı ailelerimize vakıflardan maaşlar bağlattık. Türkiye'deki bütün köylere yardımlar ulaştırıyoruz. Kışın Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış daha çetin geçtiği için buradaki illerimize daha fazla bot ve mont yardımında bulunuyoruz. Çocukların yüzündeki gülümsemeyi hiçbir şeye değişmiyoruz. Çocukların üşümeden okullarına sıcacık bir şekilde gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Biz sadece aracıyız. Bütün bu yardım ve destekler bizi takip eden hayırseverlerce yapılıyor. Bu işi Allah rızası için yapıyoruz, kesinlikle hiçbir menfaatimiz yok. Zamanımızın çoğunu ve izinli olduğumuz günlerde köylerimize gelerek öğrencilerimiz için harcıyoruz."

Köydeki öğrencilerden Mustafa Turan ise yapılan yardımlardan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Verilen elbiseler çok güzeller ve tamda üstüme oturdu. Herkese mont ve bot dağıttıkları için hepimiz mutlu olduk. Bu bot ve mont beni iyi ısıtacak, kışın üşümeden okula geleceğim, ayaklarım kardan üşümeyecek." dedi.

Öğrencilerden Serap Işık da Ağrı'da kışların çok sert geçtiğini ve kendilerine yapılan bu yardımları kendilerine ulaştıran Canşi ve hayırseverlere teşekkür etti.