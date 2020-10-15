Cafer Attila son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cafer Attila son yolculuğuna uğurlandı

15.10.2020 14:40

Cafer Attila son yolculuğuna uğurlandı Eski Maliye ve Tarım Bakanlarından, Afyonkarahisar eski Milletvekili İsmet Attila'nın ağabeyi olan Cafer Attila son yolculuğuna uğurlandı.

Cafer Attila son yolculuğuna uğurlandı

AFYONKARAHİSAR - Eski Maliye ve Tarım Bakanlarından, Afyonkarahisar eski Milletvekili İsmet Attila'nın ağabeyi olan Cafer Attila son yolculuğuna uğurlandı.

Maliye ve Tarım Eski Bakanı İsmet Attila'nın ağabeyi, Celal Attila ve Prof. Dr. İclal Attila'nın babası, Ticaret Odası emekli eski Genel Sekreteri Cafer Attila 86 yaşında vefat etti. Attila'nın ölümünü sevenleri üzüntüyle karşıladı. Merhum Attila için Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan namaza Vali Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Demokrat Parti Genel Başkan ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Attila ailesinin yakınları ile sevenleri katıldı.

Cafer Attila son yolculuğuna uğurlandı
Cafer Attila son yolculuğuna uğurlandı
Cafer Attila son yolculuğuna uğurlandı
Cafer Attila son yolculuğuna uğurlandı

İsmet Attila, Maliye, Afyon, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cafer Attila son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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