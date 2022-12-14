Cafer Palamut (DJ CAFI): "Amerika'da Rihanna ve Michael Jordan gibi isimler türkülerimizi çok seviyorlar." - Son Dakika
Üye Girişi

Cafer Palamut (DJ CAFI): "Amerika'da Rihanna ve Michael Jordan gibi isimler türkülerimizi çok seviyorlar."

14.12.2022 16:46
Cafer Palamut (DJ CAFI): "Amerika'da Rihanna ve Michael Jordan gibi isimler türkülerimizi çok seviyorlar."

Türkiye'yi yaptığı müzikler ile Amerika'da temsil eden ünlü DJ Cafer Palamut, "Müzik ruh işidir. Eğer ruhunu kendi kültürünün baş öğeleri ile birleştirirsen gittiğin her yere kendi kültürünü aşılayarak orijinal müziğin ile insanların dikkatini çekersin. Dünyanın en ünlü isimleri ile tanışmamızın öyküsü tam olarak bu şekilde başladı." diyerek müzik yolculuğundan bahsetti

2006 yılında müzik sektörüne adım atan Cafer Palamut, şu anda dünyanın en ünlü isimleri tarafından tanınıyor. Müziğin başkenti Miami'de bölgenin en iyi mekanlarında çalan Palamut, "Düzenli olarak Ora, The Deck, Wall, Sls Hyde Beach gibi bölgenin en önemli mekanlarında çalmamızın yanı sıra Miami Music Week (MMW) kapanış partisinde iki ayrı mekanda performans sergiledik. Bu organizasyonda yer alan ilk Türk dj biziz. Her şeyi başlatan organizasyon ise Art Basel haftası The Deck'teki performansımız oldu. O hafta Las Vegas, Scottsdale ve Arizona'dan teklifler aldık. Bunun üzerine de Amerika turnemizi yapmış olduk." dedi.

Adriana Lima'dan Rihanna'ya herkes onu tanıyor

Katıldığı en ilginç performanslarından biri olan Las Vegas'taki 'Rooftop' partisinde ünlü isimlerin orada olduğunu sonradan öğrenen Palamut, "Mekana girdiğim sırada fotoğraf çekmememiz konusunda uyarıldım. Nedenini ilk başta sorguladım fakat çalmaya başladığımda fark ettim ki partide Rihanna, Michael Jorden, Michelle Rodriguez gibi isimler varmış. Katıldığım en enteresan partiydi. Bizi dinleyen diğer ünlü isimler ise Adriana Lima, Gwen Stefani, Enrique Iglesias, Flo Rida, Dennis Rodman ve zaten yakın arkadaşım olan Tyson Beckford. Birçok önemli mekanda müziğimi icra etme şansı buldum bunlar arasında ise Miami'de Afrojack, Nicky Romero, Snoop Dog, 50 Cent ve Dimitri Vegas&Like Mike gibi yerler bulunuyor." dedi.

"İstanbul hayallerimizin filizlendiği ilk şehir"

Palamut; İstanbul'un, müzik hayatı ile ilgili şu anki konuma gelebilmek için hayal kurmaya başladığı, hayallerinin filizlenmeye başladığı ilk şehrin olduğunu belirterek Türkiye'yi bir kenara bırakarak unutmadıklarını, Türkiye'de de hala çalmaya devam ettiklerini belirtti. Yaz mevsiminde Türkiye'nin turistik alanlarında hala çalmaya devam ettiklerini belirten Palamut, " Çeşme, Bodrum ve İstanbul'da çeşitli mekanlarla temas halindeyiz. Yoğunlukla Alaçatı'da çalacağız. Bizi dinlemek isteyen herkes, sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek yazın nerede çalacağımızı öğrenebilir." dedi.

YORUMLAR
500

Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Cafer Palamut (DJ CAFI): 'Amerika'da Rihanna ve Michael Jordan gibi isimler türkülerimizi çok seviyorlar.' - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Hapis cezası ve siyasi yasakla yargılanan İmamoğlu'nun çağrısı sonrası Saraçhane'deki İBB binasının önü tıklım tıklım doldu
17:10 Arjantin'in yıldızı Messi kararını verdi: Başka bir Dünya Kupası kaldıramayacağım
16:54 Asgari ücrette ikinci toplantı gerçekleşti! İşçi ve işveren temsilcilerinden ilk açıklamalar geldi
16:41 6 yaşındaki kız çocuğuyla evlendiği öne sürülen Kadir İstekli: Dini nikahımızın kıyıldığı ve eşim 6 yaşındayken cinsel birliktelik yaşadığımız yalan
16:24 Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'den futbolculara 'hayat kadını' vaadi!
16:18 Belçika Futbol Federasyonu milli takım teknik direktörlüğü için ilan verdi
16:05 Ailesinden izin almadan film çekmişlerdi! Mahkemeden Neşet Ertaş filminin yayınlanmasına yasak getirildi
16:07 Kadınları hamile bırakıp kaçtığı iddialarını reddediyordu! Ezel Bayraktar'a Müge Anlı'dan dikkat çeken soru: Aseksüel misin?
15:58 Bulgaristan, Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden biri olan Levent Göktaş'ı Türkiye'ye iade ediyor
15:51 İmamoğlu'nun yargılandığı gün Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2022 17:23:08. #1.12#
SON DAKİKA: Cafer Palamut (DJ CAFI): "Amerika'da Rihanna ve Michael Jordan gibi isimler türkülerimizi çok seviyorlar." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement