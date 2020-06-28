Cafer, YKS'ye engelli transfer aracı ile getirildi - Son Dakika

Cafer, YKS'ye engelli transfer aracı ile getirildi

MERSİN'de yaşayan yürüme engelli Cafer Sadık Güllü (27), YKS'ye gireceği okulun kapısına engelli transfer aracı ile götürüldü.

MERSİN'de yaşayan yürüme engelli Cafer Sadık Güllü (27), YKS'ye gireceği okulun kapısına engelli transfer aracı ile götürüldü.

Doğuştan serebralpalsi hastası olan Cafer Sadık Güllü, 5 yaşındayken bir ameliyat geçirdi. Yürüyebilmesi, ameliyat sonrası tedaviyi tamamlayabilmesine bağlıydı. Ancak o süreçte anne ve babasının ayrılması, tedavisini tamamlayabilmesine engel oldu. Senelerce tekerlekli sandalye üstünde bir yaşam sürdüren Güllü, özel bir engelli bakım merkezinde kalmaya başladı. Yarıda bıraktığı liseyi açıktan tamamlayan Güllü, bu sene ilk kez üniversite sınavına girdi.

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Güllü, iki gün boyunca sınava gireceği Mersin Üniversitesi'ne ulaşma noktasında sıkıntılar yaşadığını dile getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, 'engelli transfer aracı' için başvuruda bulunan Güllü'nün talebi, hızlıca karşılandı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Güllü'yü yaşadığı bakım merkezinin kapısından alarak okula ulaştırdı.

'HEDEFİM ECZACILIK FAKÜLTESİ'

Cafer Sadık Güllü, hedefinin Mersin Üniversitesi'nde eczacılık bölümü olduğunu belirtti. Hayallerine giden yolda belediyenin kendisine büyük destek sağladığını kaydeden Güllü, "Sınav için normalde çok stresli olacağımı düşünüyordum ama bende bir stres yaratmadı. Diğer gençler gibi hayatımı buna bağlamadığım için olabilir. Benim en büyük hedefim eczacılık fakültesi okumak. Ben üniversite sınavına girmeden önce buraya gelip fakülteleri gezdim. Bizim böyle şeyleri planlarken fiziki durumu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Mersin Üniversitesi'nde eczacılık okumak istiyorum. Aslında hafta sonu ve sokağa çıkma yasağı olduğu için bu talebimin sıkıntı olacağını, gelemeyeceklerini düşünmüştüm. Tam tersi istediğim saatte yanımda bulunabildiler. Sıkıntı yaşamadım. Bu hizmetin daha da genişletilmesini ve yaygınlaştırılmasını rica ediyorum. Çünkü gerçekten çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü'nde amir Nurhan Kösel, Güllü'ye üniversite sınavına gidiş sürecinde refakat etti. "Engelsiz Transfer Aracı" hizmetinin, engellilerin rahat hareket etmelerine önemli katkı sağladığını belirten Kösel, "Engelli bireyler bizi bir gün önce arıyor. Biz zaten bu talepleri hemen karşılıyoruz. Cafer kardeşimiz de çok memnun oldu" dedi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güllü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cafer, YKS'ye engelli transfer aracı ile getirildi - Son Dakika

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