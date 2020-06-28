Cafer, YKS'ye engelli transfer aracı ile ulaştı - Son Dakika

Cafer, YKS'ye engelli transfer aracı ile ulaştı

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, engelli transfer aracı ile yürüme engelli 27 yaşındaki Cafer Sadık Güllü'yü YKS'ye gireceği okulun kapısına kadar ulaştırdı.

Doğuştan serebralpalsi hastası olan Cafer Sadık Güllü, 5 yaşındayken bir ameliyat geçirdi. Yürüyebilmesi, ameliyat sonrası tedaviyi tamamlayabilmesine bağlıydı. Ancak o süreçte anne ve babasının ayrılması, tedavisini tamamlayabilmesine engel oldu. Senelerce tekerlekli sandalye üstünde bir yaşam sürdüren Güllü, özel bir engelli bakım merkezinde kalıyor. Yarıda bıraktığı liseyi açıktan tamamlayan Güllü, bu sene ilk kez üniversite sınavına girdi.

Güllü, iki gün boyunca sınava gireceği Mersin Üniversitesi'ne ulaşma noktasında sıkıntılar yaşadığını dile getirdi. Büyükşehir'e 'Engelli Transfer Aracı' için başvuruda bulunan Güllü'nün talebi hızlıca karşılandı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Güllü'yü yaşadığı bakım merkezinin kapısından alarak okula ulaştırdı.

Cafer Sadık Güllü, hedefinin Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olduğunu belirtti. Hayallerine giden yolda Büyükşehir'in kendisine büyük destek sağladığını kaydeden Güllü, 'Sınav için normalde çok stresli olacağımı düşünüyordum ama bende bir stres yaratmadı. Diğer gençler gibi hayatımı buna bağlamadığım için olabilir. Benim en büyük hedefim eczacılık fakültesinde okumak. Ben üniversite sınavına girmeden önce buraya gelip fakülteleri gezdim. Bizim böyle şeyleri planlarken fiziki durumu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Mersin Üniversitesi'nde eczacılık okumak istiyorum. Aslında hafta sonu ve sokağa çıkma yasağı olduğu için bu talebimin sıkıntı olacağını, gelemeyeceklerini düşünmüştüm. Tam tersi istediğim saatte yanımda bulunabildiler. Sıkıntı yaşamadım. Bu hizmetin daha da genişletilmesini ve yaygınlaştırılmasını rica ediyorum. Çünkü gerçekten çok ihtiyacımız var diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü'nde amir Nurhan Kösel, Güllü'ye üniversite sınavına gidiş sürecinde refakat etti. Engelsiz Transfer Aracı hizmetinin engelli bireylerin rahat hareket sağlamalarına önemli bir katkı sunduğunu belirten Kösel, 'Engelli bireyler bizi bir gün önce arıyor. Biz zaten bu talepleri hemen karşılıyoruz. Cafer kardeşimiz de çok memnun oldu dedi.