Caferi ortak basın toplantısı - Son Dakika

Caferi ortak basın toplantısı
6 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:09 Kaynak: AA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ortak basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek