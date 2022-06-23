Caferoviç'ten AB'ye: "Bosna Hersek'e Ukrayna'yla birlikte adaylık statüsü verilsin" - Son Dakika
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Caferoviç'ten AB'ye: "Bosna Hersek'e Ukrayna'yla birlikte adaylık statüsü verilsin"

23.06.2022 18:09

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, Avrupa Birliği (AB) yetkililerine Bosna Hersek'e Moldova ve Ukrayna ile birlikte adaylık statüsü verilmesi gerektiğini söylediğini bildirdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, Avrupa Birliği (AB) yetkililerine Bosna Hersek'e Moldova ve Ukrayna ile birlikte adaylık statüsü verilmesi gerektiğini söylediğini bildirdi.

Caferoviç, AB-Batı Balkanlar Zirvesi sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Avrupa Konseyi ve AB üyesi olmak isteyen Batı Balkan ülkeleri arasında geçen görüşmenin faydalı olduğuna dikkati çeken Caferoviç, zirve sonrasında AB ve Batı Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha da güçlü olacağını ifade etti.

"Bosna Hersek'e Moldova ve Ukrayna ile birlikte adaylık statüsü verilmesi gerektiğini söyledim. Bu durum nasıl gelişecek hep birlikte göreceğiz ama eminim ki Bosna Hersek ile AB arasındaki ilişkiler çok daha güçlü ve sağlam olacak." diyen Caferoviç, zirvenin dünyanın, Avrupa'nın, AB'nin ve Batı Balkan ülkelerinin durumu hakkında bir görüş alışverişi niteliği taşıdığını kaydetti.

Caferoviç, zirveden sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Caferoviç'ten AB'ye: 'Bosna Hersek'e Ukrayna'yla birlikte adaylık statüsü verilsin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Caferoviç'ten AB'ye: "Bosna Hersek'e Ukrayna'yla birlikte adaylık statüsü verilsin" - Son Dakika
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