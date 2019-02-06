Caffè Nero Yeni Kahve Evi Deneyimiyle Sektöre Farklı Bir Boyut Getiriyor

Caffè Nero yeni kahve evi konseptini Bebek'te açılan mağazasıyla hayata geçiriyor

Keyifle vakit geçirilecek mağaza atmosferi, günlük ve taze olarak mağazada hazırlanan kaliteli ve lezzetli yeni yiyecek seçenekleri ve baristaların hizmetlerine yansıyan ustalıklarıyla "kahve evi" kavramını farklı ve Caffè Nero'ya özgü bir konuma taşıyor.

Farklı ürün ve hizmetlerin katkısıyla 2019'da %30'luk büyüme hedefleyen marka, mevcut mağazalarının yeni konsepte dönüşümü ile birlikte 15 mağaza açarak 150 kişiye daha yeni istihdam sağlamayı planlıyor.

Premium İtalyan tarzı kahvesini birbirinden eşsiz lezzetlerle birlikte sunan Caffè Nero, yeni kahve evi deneyimini İstanbul'un Bebek semtinde açtığı yeni mağazası ile hayata geçiriyor. Kahve evi konseptinin adeta yeniden tanımlandığı mağazayla Caffè Nero, kurum felsefesinin merkezinde yer alan artizan kahveciliği bir üst seviyeye taşıyarak sektörüne farklı bir boyut getiriyor.

Bebek'te, semtin geçmişi ve kendine özgü dokusu korunarak tasarlanan mağaza, yalnızca mimari ve dekoratif özelliklerle değil, yenilenen ürün gamı ve hizmet anlayışıyla da farklılık yaratıyor. Caffè Nero Türkiye, yeni konseptini öncelikle büyük kentlerde açacağı mağazalarıyla yaygınlaştırmayı hedefliyor. Caffè Nero, yeni kahve evi deneyimini sunan mağazalarla birlikte 2019 yılında 15 mağaza daha açmayı, toplam mağaza sayısını 78'e çıkararak 2019'da %30'luk bir büyüme elde etmeyi hedefliyor. Bu büyüme ile 150 kişilik yeni istihdam da sağlanmış olacak.

Premium hizmetle sektördeki konum farklılaşıyor

Caffè Nero, dünyanın her yerinden en iyi kalitede çekirdekleri toplayarak kendi Kavurma Merkezi'nde titizlikle kavurması ve ustalıkla hazırlanan geleneksel İtalyan tarzı kahveleriyle tanınıyor. Şimdi de, semtin tarihi dokusunu ve karakterini yansıtan Caffè Nero Bebek mağazası ile kahve evi deneyimini, kişiye ve semte özel bir anlayışa dönüştürüyor. Caffè Nero Bebek'te, ustalıkla hazırlanan geleneksel İtalyan tarzı kahvelerin yanı sıra özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanan taze yiyecekleriyle yepyeni bir menü sunuyor. Artizan sandviçlerin mağazada baristalar tarafından taze olarak hazırlanması da Caffè Nero Türkiye için bir ilki oluşturuyor.

Yeni konsept büyüme getirecek

Caffè Nero Bebek mağazasının 'misafire ve semte özel' hizmet deneyimini en üst noktada hissettireceğini kaydeden Caffè Nero Türkiye CEO'su Ahmet Yanıkoğlu,"Caffè Nero Bebek mağazası, markamızın yenilenen vizyonunda öncü görevi üstleniyor. Caffè Nero olarak başlattığımız bu girişimle 'kahve evi' deneyimini kendimize has yeni ve farklı bir konuma taşıyoruz. Bu anlamda Caffè Nero Bebek mağazamızın, yeni konseptimizin gözbebeği olduğunu söylemek yanlış olmaz" dedi. Kahve evi deneyimini ileriye taşıyarak markanın sektöründeki konumunu güçlendirdiğini ifade eden Yanıkoğlu, büyüme hedeflerinden de söz etti: "Caffè Nero Türkiye olarak Türkiye'deki kahve tüketiminde önemli bir artış gözlemliyoruz. Yeni kahve evi deneyimimizi, kahveye yönelik bu ilgiyi ve misafirlerimizin beğenisini göz önünde bulundurarak tasarladık. Bu doğrultuda, yeni konseptimizin de katkısıyla 2019 yılında, bir önceki yıla göre %30 oranında büyümeyi hedefliyoruz."

Semtin karakterini yansıtan kahve evi

Caffè Nero'nun yeni konsepti, niteliği geliştirilmiş yeni lezzetleri, özel olarak eğitilen usta baristaları, samimi ve nostaljik ortamıyla misafirlerini keyifli bir hikayenin parçası haline getiriyor. Semtin karakteri ve tarihi dokusu gözetilerek titizlikle tasarlanan Caffè Nero Bebek mağazası, dekoratif unsurları ve mobilyalarıyla dikkat çekiyor. Mağazada taze olarak hazırlanan ürünlerin sergilenmesi ve sunumu da yeni konseptle birlikte değişiyor. Bu özellikleriyle Caffè Nero Bebek mağazası, misafirlerinin şehrin kalabalığı ve yoğunluğundan uzaklaşarak rahat bir nefes almalarını sağlıyor.