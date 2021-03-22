Çağ Çelik'ten hisse senetleri ile ilgili açıklama - Son Dakika

Çağ Çelik'ten hisse senetleri ile ilgili açıklama

22.03.2021 13:53
Çağ Çelik'ten hisse senetleri ile ilgili açıklama, System.String[]

Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi A.Ş, fabrika ile ilgili son günlerde medyada yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi A.Ş, fabrika ile ilgili son günlerde medyada yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada adli haberlerin sansasyonel etkisini kullanma gayesi güden kimi odakların, taraflı ve gerçekdışı yayınlarla manipülasyon yapma amacında oldukları ifade edildi.

Yayınlanan basın açıklamasında, "

Bildirmek isteriz ki şirketimiz Çağ Çelik AŞ. ile milli servetimiz KARDEMİR'in bağlı ortaklıkları olan KARÇEL ve KARDÖKMAK AŞ. arasında 2017 tarihinde gerçekleşen hisse virmanları neticesinde KARDEMİR kar, kazanç elde etmiştir. Hakkaniyetli olarak bugün şirketimiz Çağ Çelik'in, KARDEMİR'in bağlı ortaklıklarına devrettiği fabrikanın D grubu hisse senetlerinin piyasadaki güncel değeri dikkate alındığında dahi vasati durum anlaşılabilir. 2017 tarihinde gerçekleşen karşılıklı hisse devirleri için manidar olarak çok sonra 2020 yılında davalar açılmıştır. Bu davaların her ikisinde İlk Derece Mahkemelerinin kararlarıyla davacının ihtiyati tedbir talepleri ret edilmiştir. Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi ile KARÇEL arasında gerçekleşen hisse virman işlemleri hakkında, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 21. Hukuk Dairesi 2020/1266 Esas 2020/1323 K. sayılı ilamıyla İlk Derece Mahkemesi'nin kararı onanmış, KARDEMİR'in istinaf başvurusu ret edilmiştir" denildi.

KARDÖKMAK A.Ş.'nin uhdesinde bulunan A ve D grubu paylar ile Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi'nin uhdesindeki KARDEMİR B grubu payların karşılıklı olarak 3. kişilere devredilememesine istinaf incelemesi ile karar verildiğinin belirtildiği açıklamada, "Sadece payların 3. kişilere devrinin önlenmesi bakımından tedbir kararı tesis edilmiş olup yargı kararı ve mevzuat hükümleri uyarınca pay sahipliğinden doğan bütün haklarımız yürürlüktedir" ifadeleri yer aldı. - KARABÜK

Çağ Çelik, Fabrika, Milli, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çağ Çelik'ten hisse senetleri ile ilgili açıklama - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi Merkez Bankası'ndan piyasaya 44 milyar lira Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı
Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç "damat" iddiası: Evladımı, kocası öldürdü         
14:59
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Risk haritasında üst sıralarda bulunan Yalova'da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymuyor Risk haritasında üst sıralarda bulunan Yalova'da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymuyor         
14:27
Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı         
14:24
Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir         
14:23
Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti         
14:13
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı         
13:36
Öğretmenlerinin Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı         
12:35
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 15:10:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çağ Çelik'ten hisse senetleri ile ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei