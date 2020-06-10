Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı - Son Dakika

Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı

Guatemala'da İngiliz bilim adamları ile yeni araştırmalar yapmak için anlaşan yerli bir 'Maya şifacı'sı, halk tarafından büyücülük yapmakla suçlandı ve diri diri yakıldı. Guatemala Cumhurbaşkanı, savcılara soruşturma açılması için talimat verdi.

Orta Amerika ülkesi olan Guatemala'da çağ dışı bir cinayet yaşandı. Ülkede, İngiliz bilim adamları ile yeni araştırmalar yapmak için anlaşan yerli bir 'Maya şifacı'sı, halk tarafından büyücülük yapmakla suçlandı. Elleri bağlanarak diri diri yakılan şahıs hayatını kaybetti. Guatemala Cumhurbaşkanı, savcılara soruşturma açılması için talimat verdi.

DİRİ DİRİ ATEŞE VERİLDİ

Geçtiğimiz Cumartesi günü Guatemala'nın Peten bölgesinde bulunan Chimay'ın San Luis köyünde yaşayan 56 yaşındaki Domingo Choc Che isimli adam, köylüler tarafından 'büyücülük' yaptığı gerekçesiyle önce bağlandı ardından benzinle ıslatılarak diri diri ateşe verildi. O anlar olaya şahit olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı

CUMHURBAŞKANI'NDAN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei, Salı günü yaptığı açıklamada, savcılarından Choc'un cinayetinden sorumlu olanların, adalete teslim edilmelerini söyledi.

Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Cumhurbaşkanı, Orta Amerika, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:29 

Son Dakika Dünya Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı - Son Dakika Dünya
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