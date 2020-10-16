Cağ kebabı fabrikası Haziran 2021'de hizmete girecek

120 kişinin istihdam edileceği fabrikada günlük bin koyun kesimi yapılması planlanıyor

ERZURUM - Erzurum'un ilçelerinden Oltu'da dünyaca meşhur cağ kebap fabrikası temelleri yükselmeye başlandı.

Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Gümüşhane Başkanı Abdulbaki Kara ve yönetim kurulu üyeleri, ABD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Karataş, Oltu ilçesinde yapımına başlanan Oltu Cağ Kebap Fabrikasında incelemelerde bulundular.

Başkan Fuat Demir Oltu Cağ Kebap Fabrikası ile ilgili şu bilgileri verdi, "Erzurum Oltu ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunuyoruz. Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ile ortaklaşa yapmış olduğu Oltu Cağ Kebabı hazırlama, paketleme tesisinde bulunuyoruz. Bulunduğumuz yer bölgenin 1 milyon koyun üretip Oltu Cağ kebabının ham maddesini hazırlayıp cağların pişirilip yöremiz ve Türkiye piyasasına sunulacağı fabrika alanında bulunuyoruz. Yaklaşık 25 Milyon TL. Yatırım maliyeti bulunuyor. Erzurum'a ait markaların pazarı oluşturmak için çaba harcıyoruz. Fabrika 2021 yılının Haziran ayı gibi açılışı yapılacak. Fabrika sahası Oltu ilçesi Padok denilen yerde bulunuyor. Burada hayvan istirahat yerleri bulunuyor. İki aşamalı olarak yapılan fabrikada birinci kısımda kesime gelen hayvan belli bir dinlenmeden sonra kesim alanına alınacak. Kesilen hayvanlar hayvan ayıklama bölümüne alınacak. Ayıklanan hayvanlar işletme bölümüne alınacak. Ayrıca pişirme bölümü olacak. Oltu Cağ Kebabını hem şişler halinde pişirip vakumlayıp Türkiye'de bulunan tüm ulusal marketlerde raflarda yerini alacak. Bölge ekonomisine önemli katlı sağlanacak fabrikada 120 kişiye iş istihdamı sağlanacak.