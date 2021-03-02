Cağ kebapçılar "kontrollü normalleşme" ile kapılarını müşterilerine açtı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Erzurum'da, başta cağ kebapçılar olmak üzere lokanta işletmecileri kontrollü normalleşme sürecinde kapılarını müşterilerine açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kentte daha önce siparişle hizmet veren ancak kontrollü normalleşmenin ardından yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başlayan işletmelerin sahipleri, sabah saatlerinde lokanta ve restoranlarının yolunu tuttu.

Sabah temizlik yapıp, içerideki masa sayısını yüzde 50'ye düşüren işletme sahipleri, hijyen tedbirlerini de üst seviyeye çıkardı.

Hazırlıkların ardından kapılarını açan işletmeciler, cağ kebap ve kadayıf dolması gibi yöreye özgü yiyecekleri müşterilerine sundu.

Erzurum Lokantacılar Odası Başkanı Zeki Pınar, AA muhabirine, iş yerlerine müşteri kabul edemedikleri süreçte esnafın sıkıntılar yaşadıklarını anımsattı.

Kontrollü normalleşme sürecinde herkesin kurallara uyması gerektiğinin altını çizen Pınar, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3-3,5 aydır kapalıydık. Üyelerimiz zaman zaman ödemelerde sıkıntılar yaşıyordu. Bundan sonra kapılarımız müşterilere açıldı. Gelecek süreçte çalışanlar ve müşteriler olarak biraz daha dikkatli olursak bu işin üstesinden geliriz. Gelecek dönemde inşallah işlerimiz daha iyi olacak. Yüzde 50 kapasite ile hizmet vereceğiz. 50 masası olan 25 masayla ve masalar arasında boşluk bırakarak çalışacak. Daha küçük işletmeler ise yine masa aralarında bir buçuk, iki metre mesafeli oturma sistemiyle hizmet verecek."

"Müşteriler sıcak kebaplarını yiyecek"

Kentte uzun yıllardır cağ kebabı ve kadayıf dolması yapan işletme sahibi Şakir Aktaş da yeni dönemde müşterilerine kapılarını açmanın sevincini yaşadıklarını aktardı.

Salgın sürecinde paket servisi hizmetini sürdürdüklerini hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Temizliğimizi yaptık, servisle müşterilerimize hizmet sunmaya başladık. Pandemi döneminde paket servisiyle işlerimizi yaptık ama sancılı geçti. Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistlere servisimizi otellerde yaptık. Personelin yarı maaşlarını devletin karşılaması bizim için mutluluk oldu, rahatlamış olduk. Bu saatten sonra eski günlerimize döneceğiz. Bugünden sonra buraya gelen müşteriler sıcak sıcak kebaplarını ve olmazsa olmazı kadayıf dolmasını yiyecek."