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Çağ Üniversitesi ve Tüko-Bir'den ortak proje

1 saat önce

Çağ Üniversitesi ve Tüketici Haklarını Koruma ve Dayanışma Derneği (Tüko-Bir) arasında "Hukuk Klinikleri ve Araştırma Merkezi Vasıtasıyla Öğrencileri Uygulamayla Buluşturma ve Topluma Katkı Projesi" adıyla protokol imzalandı.

Çağ Üniversitesi ve Tüko-Bir'den ortak proje, System.String[]

Çağ Üniversitesi ve Tüketici Haklarını Koruma ve Dayanışma Derneği (Tüko-Bir) arasında "Hukuk Klinikleri ve Araştırma Merkezi Vasıtasıyla Öğrencileri Uygulamayla Buluşturma ve Topluma Katkı Projesi" adıyla protokol imzalandı.


Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sami Doğru ile Tüko-Bir Başkanı Rümeysa Özkale projeyi imzaladı.


Doğru, yaptığı açıklamada, projenin genel amacının, Hukuk Fakültesi öğrencilerinde iletişimi güçlendirmek, öğrencileri tüketici haklarıyla tanıştırmak ve mevcut piyasadaki sorunları tespit ederek hukuki boyutuyla değerlendirmeler yapmak olduğunu belirterek, "Projen 1 yıllık eğitim-öğretim dönemi boyunca sürecektir. Proje kapsamında devlet okullarında öğrenim gören öğrencilere tüketici hakları ile ilgili eğitimler verilecektir. Ayrıca hukuk fakültesi öğrencileri tüketicilerin yoğunlukta olduğu belirli noktalarda tüketicilerin karşılaştığı sorunlara yönelik hukuki destek sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:46 Kaynak: AA
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