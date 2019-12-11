Çağ Üniversitesinde "İnsan Hakları" paneli düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çağ Üniversitesinde 'İnsan Hakları' paneli düzenlendi - Son Dakika

Çağ Üniversitesinde "İnsan Hakları" paneli düzenlendi

7 saat önce

Çağ Üniversitesi Hukuk Kulübü tarafından "İnsan Hakları" paneli gerçekleştirildi.

Çağ Üniversitesinde

Çağ Üniversitesi Hukuk Kulübü tarafından "İnsan Hakları" paneli gerçekleştirildi.

Çağ Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Yücel Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Ertekin üstlendiği panelde Adana Baro Başkanı Veli Küçük, " Türkiye'nin İnsan Hakları Karnesi" konulu bir konuşma yaptı.

Panelde, Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı, "İnsan Hakları İhlallerinde Türkiye'de Yargı Sorunu", Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz "İnsan Haklarında Avukatların Rolü ve Düşman Hukuku" konularında sunum gerçekleştirdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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