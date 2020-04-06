Çağan Irmak'ın yeni ikilisi

"ISSIZ Adam", "Babam ve Oğlum", "Dedemin İnsanları" gibi iddialı filmlere imza atan yönetmen Çağan Irmak'ın " Selim Bey'in Yolculuğu" adlı son projesinin kadrosunda değişiklik yapıldı. Filmde başrolü Haluk Bilginer'in oynayacağı açıklanmıştı, ancak usta oyuncu rolünü Uğur Yücel'e bıraktı. Bir baba-kız hikayesini konu alan filmde Yücel'e genç oyuncu Farah Zeynep Abdullah eşlik edecek.



TEMMUZDA ÇEKİLECEK



Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım'ın üstlendiği "Selim Bey'in Yolculuğu" filminin çekimlerine, koronavirüs salgınının atlatılıp hayatın normale dönmesi halinde temmuz ayında başlanması planlanıyor. Filmin konusu ise şimdilik gizli tutuluyor.