Son Dakika Haberleri: Çağan Irmak'tan yeni film... Süper kadro!
Son Dakika Magazin Çağan Irmak'tan yeni film... Süper kadro!

Çağan Irmak'tan yeni film... Süper kadro!

6 saat önce

HAZIRLIKLAR BAŞLADI "Issız Adam", "Babam ve Oğlum", "Dedemin İnsanları" gibi iddialı yapımlara imza atan Çağan Irmak, yeni bir proje için kolları sıvadı.

Çağan Irmak'tan yeni film... Süper kadro!, System.String[]

HAZIRLIKLAR BAŞLADI


"Issız Adam", "Babam ve Oğlum", "Dedemin İnsanları" gibi iddialı yapımlara imza atan Çağan Irmak, yeni bir proje için kolları sıvadı. En son "Bizi Hatırla" filmini sinema seyircisiyle buluşturan ünlü yönetmen, " Selim Bey'in Yolculuğu" adlı yeni projesinin çekimlerine yakında başlayacak.


5 YIL SONRA YENİDEN


Detayları şimdilik gizli tutulan "Selim Bey'in Yolculuğu" filminde rol alacağı belli olan ilk isimler; genç yetenek Farah Zeynep Abdullah ve usta oyuncu Haluk Bilginer. Farah Zeynep Abdullah, Çağan Irmak'la 2014 yapımı "Unutursam Fısılda" filminde de birlikte çalışmıştı.

Çağan Irmak, Issız Adam, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arka Sokaklar'ın efsane oyuncusu Uğur Pektaş, Survivor 2020'nin ikinci yarışmacısı oldu
Asker eğlencesinde 11 el ateş eden Fatih Bulut'un menajerinden ilginç savunma: O kendini bilen biri "Murat Boz" sorusu Hadise'yi çileden çıkardı: Saygısızlık bu! Şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 15:17:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çağan Irmak'tan yeni film... Süper kadro!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]